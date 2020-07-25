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紓困錢都花掉了才編預算 在野黨批：未符合財政紀律

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院日前拍板的「紓困3.0」中包含支付三倍券發行所需的預算。圖／本報系資料照
行政院日前拍板的「紓困3.0」中包含支付三倍券發行所需的預算。圖／本報系資料照

行政院日前拍板「紓困3.0」追加2100億元預算。民眾黨團總召賴香伶表示，這次追加預算多數用於回補各部會先前紓困時超支或不足部分，總計達1235億元，這是否代表紓困2.0的政策評估不周延，且紓困錢都花掉了，才回頭編預算，「想請教蘇院長，這樣符合預算編列原則、財政紀律嗎」？

賴香伶指出，紓困總額比原本預想來得大因而超支的確有可能，但這也意味著先前政策評估不夠完善，要再加強；然而目前看到的僅有薄薄42頁預算書，難保紓困3.0不會重蹈覆徹，再次發生評估有誤差情況。

針對各部會獲編預算情況，賴香伶表示，今年上半年，製造業因為補庫存，以及提早因應全球經濟趨緩，所以就業與薪資情況尚稱穩定；但下半年度開始，因全球疫情仍在惡化中，經濟情勢將會變得嚴峻，請行政院務必要特別關注製造業動靜，並提出具體方案與因應對策，而非在預算書中以幾行文字描述編列經費狀況，就要輕輕帶過。

賴香伶也針對勞工紓困部分表示，前兩波勞動部採用的補貼方式，即必須滿足30天以上的無薪假減薪休假，而且要上課才能得到補貼，方法過於繁複，必須再簡化。

賴香伶說，勞動部在這次2100億元預算中，獲編的47億元皆是回補，並無新的紓困規劃，眼看下半年會需要大量勞工的是製造業將陷入寒冬，如此作法顯然過於被動，恐無法處理勞工可能失業之後的狀況。

時代力量黨團總召邱顯智表示，若是真正有必要的紓困，黨團絕對支持，但紓困都到了第三波了，究竟前有沒有花在刀口上，仍缺乏數據驗證，呼籲行政院要提出詳細報告，而非只是一再送預算到立院來就要趕著通過。

邱顯智指出，近來仍陸續接到包括運輸業、中小企業等陳情，表示未能獲得紓困，且根據掌握的資料，某些部會紓困項目執行成效亦不佳；然而紓困3.0中卻有一大部分是用於支應已超支的紓困經費，這當中顯然有錢未能花在刀口上的問題，都是接下來審查預算質詢重點。

賴香伶 邱顯智 疫情紓困

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