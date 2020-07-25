影／2022宜蘭選舉綠營超前部署 將成立光復榮耀辦公室

民進黨宜蘭縣黨部新卸任主委今天完成交接，也宣告啟動2022年的選戰超前部署，新任主委陳俊宇強調「光復宜蘭」重大使命，要贏回宜蘭執政權，而被視為黨內未來縣長重要參選人的宜蘭市長江聰淵表示，最近會成立「光復榮耀辦公室」， 第一目標將宜蘭力量傳達到高雄，光復高雄，接著做好光復宜蘭的準備與布局，找回宜蘭的榮耀。

民進黨宜蘭縣黨部第17、18屆主委今天交接，以「團結宜蘭再現榮耀」為主題，擔任新任主委的縣議員陳俊宇，從民進黨副秘書長林飛帆手中接過當選證書，並與卸任主委黃建財完成交接。

陳俊宇表示，將結合民進黨宜蘭縣黨部與議會黨團的力量，監督縣政，提升網路，建立更完善的臉書與line群組，讓關心民主政治好友們，第一時間收到正確與放心的資訊，輔導在地優秀青年與團體，參與公共事務，關心宜蘭政治，活化地方聯誼會，建立據點，讓選舉有強有力的地方後援，2022民進黨在宜蘭要重返執政，找回光榮感，希望民進黨提名的縣長候選人當選，議會席次過半，民進黨提名人當選議長，鄉鎮市長過關。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭縣黨部團隊就緒，要結合中央黨部的關懷力量，與地方黨公職，在主委領導下，最近會成立「光復榮耀辦公室」，第一主要目標在8月15日把宜蘭的力量傳達到高雄，光復高雄，之後會進行第二階段光復宜蘭的所有準備作業，準備作業由縣黨部結合中央黨部與與地方黨公職力量，開始布局，找回宜蘭的光榮、宜蘭的榮耀。

林飛帆表示，包括社群經營與年輕世代栽培計畫，都從中央到地方落實，一起努力，在2022有更好成績，宜蘭是重要灘頭堡，必須在2022拿回來；立委陳歐珀表示，宜蘭曾是民主典範，黨部改組肩負起團結勝選，再現榮耀的使命，期待中央支持下，主委領導下，贏得2022勝選。

主委交接，多位民進黨黨公職與支持者見證外，擔任國民黨宜蘭黨部主委的議長張建榮也到場祝福，張建榮表示，他擔任議長，不管是民進黨或國民黨當縣長都支持，雖然是民進黨當縣長比較多，國民黨較少，都始終如一，他肯定黃建財在擔任主委，最重要任務是總統選舉，打下好基礎，有目共睹，稱讚新任主委陳俊宇有領導能力又講理， 相信陳俊宇領導下會「再現榮耀」。