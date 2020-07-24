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紓困遭質疑 政院：中經院和台經院都分別肯定紓困成效

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供

民眾黨團今質疑，行政院「紓困3.0」預算報告不夠細緻，非常不尊重國會的預算審核權，且希望紓困3.0能有能有短、中、長期的產業政策規畫，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳。行政院則表示，台灣對於疫情持續受衝擊產業，在紓困3.0中也繼續編列紓困預算來幫忙，希望讓所有產業度過難關，中經院和台經院都分別肯定紓困成效，上修今年經濟成長率。

對於民眾黨團的批評，行政院發言人丁怡銘受訪表示，蔡政府上台以來都堅守財政紀律，計算政府未償債務總額佔前三年平均GDP，遠低於馬政府執政的8年，要不是今天中國發生新冠肺炎疫情，又隱匿疫情造成全世界淪陷，台灣的表現會更好。

丁怡銘說，在疫情持續下，各國陸續追加預算救產業，規模動輒數十兆計。台灣對於疫情持續受衝擊產業，在紓困3.0中也繼續編列紓困預算來幫忙，希望讓所有產業度過難關，中經院和台經院也都分別肯定紓困成效，上修今年經濟成長率。

另外，丁怡銘表示，政院也尊重立法院，只要立院排定時程，院長蘇貞昌一定會去報告。

主計總處今也解釋，「不敷數」非全數回補，僅有農委會歸墊受疫情影響之農漁民生活補貼等經費不敷數184億1474萬元，以及勞動部歸墊受疫情影響之自營作業者及無一定雇主之勞工生活補貼等經費不敷數38億8932萬元。官員指出，大部分可能是原先部會的紓困方案評估疫情期間不長也不嚴重，但後續發現量能不足所以要增加。

疫情 行政院 丁怡銘

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