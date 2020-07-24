蔣經國改革迫於情勢？馬英九：從未有蔣被迫改革印象

故總統蔣經國推動解嚴，為台灣民主化奠基，但近日卻有質疑蔣晚年推動政經改革是迫於情勢、政躬違和與子嗣不賢。前總統馬英九下午在臉書聲援，從「解除台灣戒嚴」、「開放大陸探親」、「國會全面改選」3面向看，外界質疑不符真實。

馬英九表示，擔任蔣經國秘書6年多，他觀察蔣從善如流、擇善固執，他從未有蔣是「被迫改革」印象；蔣最令他敬佩的，就是蔣出身威權體制，卻能親手終結威權體制，為國家人民留下可大可久的民主根基，值得國人永遠追思懷念。

馬英九表示，1985年前美軍顧問團團長戚烈拉（Richard G. Ciccolella）將軍來函建議台灣解除台灣戒嚴，丟掉這個有損國家形象大包袱，蔣經國詢問馬戒嚴英文「martial law」原意後，也認為「台灣哪有軍事管制，也沒有無法無天啊。」

馬英九說，1986年10月7日蔣經國接見美國華盛頓郵報發行人葛蘭姆（Katherine Graham）時就主動說「我國將在制定國家安全法令後解除戒嚴並開放組黨。」當時在場翻譯的馬彷彿遭電流通過般震撼，心想台灣歷史將就此改寫。

馬英九再提到，1987年3月下旬他告知蔣經國一群老兵在西門町遊行請願，盼回大陸探親，蔣回說已交代時任總統府副秘書長張祖詒辦理，張則告知蔣已決定開放大陸探親，原則上透過紅十字會經香港進行，方案也於當年11月2日實施。

馬英九認為，蔣經國這個石破天驚的決定，尊重了民意，照顧了老兵，也改變了兩岸關係。

馬英九回憶，1987年11月底已病得不輕的蔣經國在七海寓所約見馬，瞭解國會改選案卡在有些國大代表主張設立「大陸代表制」以延續中華民國法統，蔣認為只要據中華民國憲法選出代表，當然就代表中華民國法統，不需再設大陸代表。

馬英九說，蔣經國這項決定，排除國會全面改選主要障礙，讓台灣政治民主化，再向前邁進一大步。