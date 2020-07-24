快訊

女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣經國改革迫於情勢？馬英九：從未有蔣被迫改革印象

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
故總統蔣經國推動解嚴，為台灣民主化奠基，但近日卻有質疑蔣晚年推動政經改革是迫於情勢、政躬違和與子嗣不賢。前總統馬英九下午在臉書聲援，從「解除台灣戒嚴」、「開放大陸探親」、「國會全面改選」3面向看，外界質疑不符真實。圖／截自馬英九臉書
故總統蔣經國推動解嚴，為台灣民主化奠基，但近日卻有質疑蔣晚年推動政經改革是迫於情勢、政躬違和與子嗣不賢。前總統馬英九下午在臉書聲援，從「解除台灣戒嚴」、「開放大陸探親」、「國會全面改選」3面向看，外界質疑不符真實。圖／截自馬英九臉書

故總統蔣經國推動解嚴，為台灣民主化奠基，但近日卻有質疑蔣晚年推動政經改革是迫於情勢、政躬違和與子嗣不賢。前總統馬英九下午在臉書聲援，從「解除台灣戒嚴」、「開放大陸探親」、「國會全面改選」3面向看，外界質疑不符真實。

馬英九表示，擔任蔣經國秘書6年多，他觀察蔣從善如流、擇善固執，他從未有蔣是「被迫改革」印象；蔣最令他敬佩的，就是蔣出身威權體制，卻能親手終結威權體制，為國家人民留下可大可久的民主根基，值得國人永遠追思懷念。

馬英九表示，1985年前美軍顧問團團長戚烈拉（Richard G. Ciccolella）將軍來函建議台灣解除台灣戒嚴，丟掉這個有損國家形象大包袱，蔣經國詢問馬戒嚴英文「martial law」原意後，也認為「台灣哪有軍事管制，也沒有無法無天啊。」

馬英九說，1986年10月7日蔣經國接見美國華盛頓郵報發行人葛蘭姆（Katherine Graham）時就主動說「我國將在制定國家安全法令後解除戒嚴並開放組黨。」當時在場翻譯的馬彷彿遭電流通過般震撼，心想台灣歷史將就此改寫。

馬英九再提到，1987年3月下旬他告知蔣經國一群老兵在西門町遊行請願，盼回大陸探親，蔣回說已交代時任總統府副秘書長張祖詒辦理，張則告知蔣已決定開放大陸探親，原則上透過紅十字會經香港進行，方案也於當年11月2日實施。

馬英九認為，蔣經國這個石破天驚的決定，尊重了民意，照顧了老兵，也改變了兩岸關係。

馬英九回憶，1987年11月底已病得不輕的蔣經國在七海寓所約見馬，瞭解國會改選案卡在有些國大代表主張設立「大陸代表制」以延續中華民國法統，蔣認為只要據中華民國憲法選出代表，當然就代表中華民國法統，不需再設大陸代表。

馬英九說，蔣經國這項決定，排除國會全面改選主要障礙，讓台灣政治民主化，再向前邁進一大步。

蔣經國 馬英九 探親

延伸閱讀

馬英九稱怕三倍券 蘇貞昌笑：看起來比蔡總統不勇敢

馬英九「怕怕」不敢領三倍券 蔡英文虧：一點都不困難

蔣經國日記揭密 呈現小蔣凡人面

黃清龍解密蔣經國日記 章亞若死亡前後仍空白

相關新聞

影／民眾黨黨員大會8月2日登場 柯文哲拍片「我們需要你」

台灣民眾黨將在8月2日舉行黨員大會，今天黨中央公布首波宣傳短片，包括黨主席柯文哲、民眾黨立委蔡壁如等人都在片中呼籲黨員踴...

蔣經國改革迫於情勢？馬英九：從未有蔣被迫改革印象

故總統蔣經國推動解嚴，為台灣民主化奠基，但近日卻有質疑蔣晚年推動政經改革是迫於情勢、政躬違和與子嗣不賢。前總統馬英九下午...

支持考監兩權整併 朱立倫提修憲3大方向、10大主張

監察院人事案爭議後，國民黨內推動讓包含廢考監兩院在內，讓政府體制權責相符的修憲方向已見輪廓。前主席朱立倫下午也於個人臉書...

台港「簽證戰」 蘇貞昌：基於國家尊嚴會有對應措施

台港關係近日低迷，雙方均不續發或核發簽證給相互的駐處人員。行政院長蘇貞昌今則表示，樂於跟香港往來，但一定要互相尊重、互利...

三倍券發放成本比消費券多2.9億 洪孟楷：比扯鈴還扯

民進黨擬推動8月17日舉辦第二次立院臨時會，通過行政院紓困3.0方案。國民黨立委洪孟楷檢視預算後發現，蔡政府振興三倍券發...

領三倍券比蔡英文不勇敢？馬英九基金會：蘇揆心中有魔

行政院推出振興三倍券，遭前總統馬英九質疑，「看了很複雜，有點怕怕」，遭行政院長蘇貞昌嗆「比蔡總統還不勇敢」。馬英九基金會...

八掌溪事件後不想再被罵「沒政府」 國搜中心成立20年

20年前八掌溪事件催生國家搜救指揮中心，迄今完成多項重大災害、災難救援，國搜中心今將數年來救援情形集結成專書出版，並表揚...

民眾黨團：政院紓困3.0報告草率 不尊重國會

行政院昨拍板「紓困3.0」追加2100億元。民眾黨團今天呼籲，應在提出紓困3.0的預算案時，先提出更加細緻的預算編制報告...

【重磅快評】美國關閉中國駐休斯頓領事館的弦外之音

就在台灣才宣布將恢復駐關島辦事處之際，日前，美國政府突然下令在72小時之內關閉中國駐休斯頓領事館，理由是休斯頓領事館已成...

【重磅快評】健保該漲價 但請先改掉國人逛醫院習慣

看來衛福部是吃了秤鉈，下決心漲健保費，目前進度到調價方案已出爐，向行政院報告過了。要挽救健保財務危機，健保費有調漲理由，...

羅文嘉：民進黨世俗化 我已不再熟悉

民進黨前秘書長羅文嘉淡出政壇十多年，去年重出江湖，與民進黨前主席卓榮泰帶領民進黨打贏大選後，羅文嘉就從執政團隊「裸退」，...

馬英九「怕怕」不敢領三倍券 蔡英文虧：一點都不困難

振興三倍券上路後，前總統馬英九日前表示「因為三倍券看起來很複雜，有點怕怕的」，蔡英文總統上午受訪時要馬英九不要怕，後來更...

熱門新聞

羅文嘉：民進黨世俗化 我已不再熟悉

陳菊也入榜！李眉蓁論文案延燒 政治人物論文點閱增

當年論文如何產出？李眉蓁：同學間相互提供資料

陳柏惟批國民黨正名只出嘴 孫大千：獨派懦弱只給浴缸

論文抄襲疑雲 通靈少女曝關鍵人物：李眉蓁很無辜

李眉蓁痛哭放棄碩士 網友：蔡英文連回8次「Errrr...」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。