領三倍券比蔡英文不勇敢？馬英九基金會：蘇揆心中有魔

行政院推出振興三倍券，遭前總統馬英九質疑，「看了很複雜，有點怕怕」，遭行政院長蘇貞昌嗆「比蔡總統還不勇敢」。馬英九基金會執行長蕭旭岑下午反批，馬只是真實傳達多數民眾看法，蘇卻認為是「負面看法」，心中有魔，所見皆魔。

蕭旭岑表示，三倍券上路10天以來，還有8百多萬人未完成領取，相較馬政府發放3600元的消費券，首日就達成92%的發放率，民眾對三倍券與消費券何者反應熱烈，不言可喻，三倍券比起消費券實在差多了。

蕭旭岑說，三倍券領取方式複雜，民眾還須先自付1千元預購才能領；蘇貞昌稱三倍券「好領、好用、好刺激」，民眾感覺卻是「好少、好複雜，不刺激」；絕大多數民眾都選擇領取紙本三倍券，即證明其「化簡為繁」的設計，離民意太遠。

蕭旭岑質疑，馬英九只是真實傳達多數民眾看法，蘇貞昌卻指為「負面看法」，這不是誤導民眾？難怪很多人說，騙完神明騙人民，已成蘇貞昌日常；三倍券「化簡為繁」，呼籲蔡總統與蘇應認真聆聽人民心聲，避免自我感覺良好，罔顧民意。