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支持考監兩權整併 朱立倫提修憲3大方向、10大主張

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。記者周志豪／攝影
國民黨前主席朱立倫。記者周志豪／攝影

監察院人事案爭議後，國民黨內推動讓包含廢考監兩院在內，讓政府體制權責相符的修憲方向已見輪廓。前主席朱立倫下午也於個人臉書主張，修憲應朝「三大方向、十項主張」討論，不以一黨之私，不因一時政治利益為考量。

朱立倫表示，修憲關乎國家百年大計，朝野應集思廣益，朝「建立權責相符、符合內閣制精神的政治體系」、「擴大全民參與，落實全面參與政治運作」與「讓政府更有效能，符合世代正義的憲法」3大方向推動。

朱立倫更提出包含「氣候正義及環境權納入憲法」、「推動內閣制」、「恢復『閣揆同意權』」、「推動國內不在籍投票制度」、「調降不分區有效政黨得票門檻」、「司、考、監三院『瘦身』」、「公民權年齡下修至18歲」、「檢討單一選區兩票制」、「檢討行政院副院長設置」與「確實落實地方自治」等10大修憲主張。

朱立倫表示，中華民國20年來憲政僵局及失能政治體系無法解決人民問題，唯有以內閣制為方向，重建權責相符制度，讓人民的力量進入體制內運作，才能打破僵局，解決藍綠對立的局勢，推動過程中可先恢復閣揆同意權穩定驗證體制。

選舉制度上，朱立倫認為，投票是參政權具體實踐，擴大全民參與政治，「不在籍投票」是民主國家基本權利，目前全球已有115國採不在籍投票制度，他也支持推動國內不在籍投票、投票年齡降至18歲，讓台灣民主制度，越來越進步。

此外，朱立倫還認為，現行國會選制造成民意被扭曲、席次不對等，無法落實憲法票票等值原則，應檢討現行單一選區兩票制與不分區有效政黨得票門檻調降，更具體主張政黨參與不分區立委分席得票門檻應降到百分之3，鼓勵政黨參與。

對於敏感的廢考監議題，朱立倫也認為，政府組織應盤點、瘦身，行政院組織改造後各級機關都已減少、立委、考委已減半，司法、監察兩院人數也都要減半、大幅精簡，未來並在維護監察獨立及考試制度公正下與其他三權整併。

不過相對於組織精簡，對於行政院副院長編缺，朱立倫則說，新加坡2019年之前有2位副總理分別負責「國家安全」、「經濟和社會政策」，西班牙可有4位副首相，韓國也是，我國行政院也應針對專業權責得增聘行政院副院長。

此外，朱立倫還提到，我國目前現行運體制是「大中央、小地方」，錢與權都集中在中央政府，地方政府經常僅能被迫買單或配合規劃，未來希望修憲應納中央地方權限保障的討論，改變「大中央、小地方」的現狀，真正落實地方自治。

朱立倫也提到，全球目前已有許多國家將「氣候正義」、「環境權」入憲，齊柏林也為台灣山川的吶喊，為符合「聯合國氣候變化綱要公約」精神，保障未來世代共用地球權利，盡我們這一代人對環境的責任，呼籲應將氣候正義納修憲討論。

朱立倫 修憲 投票

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