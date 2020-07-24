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八掌溪事件後不想再被罵「沒政府」 國搜中心成立20年

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蘇貞昌今出席國家搜救指揮中心今舉辦20週年紀念專書發表暨表揚活動。記者季相儒／攝影
蘇貞昌今出席國家搜救指揮中心今舉辦20週年紀念專書發表暨表揚活動。記者季相儒／攝影

20年前八掌溪事件催生國家搜救指揮中心，迄今完成多項重大災害、災難救援，國搜中心今將數年來救援情形集結成專書出版，並表揚搜救有功人員。行政院長蘇貞昌表示，政府就是要懂得建立機制，編列預算、加強訓練、嚴格要求，同時獎優汰劣，因此今表揚有功人員，而出版專書記錄的不是豐功偉業，而是點點滴滴，並檢討哪些地方沒做好，要檢討、加強。

國家搜救指揮中心今舉辦20週年紀念專書發表暨表揚活動，蘇貞昌與內政部次長陳宗彥等人都出席活動。專書當中蒐集了國搜中心成立後幾個救援案，項目包山包海，例如2002年納莉颱風期間救援海上船屋「元勝二號」失火案、2013年幻象2000苗栗後龍外海迫降、2019年南投森林大火，動用航特部直升機飛27趟載日月潭水，以及今年初黑鷹直升機墜毀案等等。

今獲表揚的為年度搜救有功人員與資深辛勞搜救有功人員，現場邀集搜救人員家屬同台，並請成功獲救的民眾現身。

陳宗彥致詞指出，國搜中心是內政部、交通部、國防部、海委會，四部會24人全天候輪值，超過7305個日子，守護國人安全，也因國家地理情況特殊，非常特殊，國搜中心跟地方政府充分合作，國土領域內需要國搜中心出動，一定全力以赴，近年很多重大事件，都是經過跨部會，國搜中心整合完成搜救任務。

蘇貞昌致詞時表示，20年前在嘉義八掌溪上，4位民眾站在水中等待救援，但全國同胞從電視畫面上看著水一步步上漲，人一個一個流走，全國人民心痛如絞，破口大罵「我們是沒有政府了嗎？」

蘇貞昌說，當時心中感慨就是政府怎麼沒有做事，而政府有沒有做事，就是會從人民在水中的事件，到國家外敵飛機、船艦繞台施壓，每一步都是國家要做的事情，如今非洲豬瘟防治、新冠肺炎防疫都是國家要做的事情，國家要做的事情方方面面、千頭萬緒，需要有機制，八掌溪事件讓政府痛定思痛，成立國家搜救中心，並編列預算、增加裝備、強化訓練，這本專書不僅紀錄搜救點滴，更要檢討精進

對於專書出版，蘇貞昌說專書要記錄的不是豐功偉業，而是點點滴滴，要檢討哪些地方沒做好，要檢討、加強，表揚則是要感謝國搜中心，因為有各位國人才安心，政府就是要有政府會做事。

蘇貞昌今出席國家搜救指揮中心今舉辦20週年紀念專書發表暨表揚活動。記者季相儒／攝影
蘇貞昌今出席國家搜救指揮中心今舉辦20週年紀念專書發表暨表揚活動。記者季相儒／攝影

蘇貞昌 黑鷹直升機 內政部

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