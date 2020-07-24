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民眾黨團：政院紓困3.0報告草率 不尊重國會

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨團呼籲，紓困3.0要有更具體規劃。圖／民眾黨團提供
民眾黨團呼籲，紓困3.0要有更具體規劃。圖／民眾黨團提供

行政院昨拍板「紓困3.0」追加2100億元。民眾黨團今天呼籲，應在提出紓困3.0的預算案時，先提出更加細緻的預算編制報告給立法院，立委才能善盡監督職責。

賴香伶質疑，紓困3.0編列預算大多是回補先前預算，如此作為並不符合財政紀律，且送到國會的報告書只有5頁，更未見各行業別分析，勞工受影響程度、預算撥補效益，非常不尊重國會的預算審核權。

賴香伶指出，現在正值6、7月，是新鮮人在職場找工作非常不容易的時刻，勞動部有關青年就業的規畫、執行成效如何？應該面對國人講清楚，向立法院提出報告。

民眾黨立委邱臣遠表示，希望「紓困3.0」方案不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，而是能有短、中、長期的產業政策規畫。邱說，現在的疫情並不是短時間可以趨緩，必須要學習跟疫情共存，所以產業的超前部署非常重要，包括說國內的紓困基礎建設、產業的紓困基礎建設，都要納入考量。

疫情 立法院 賴香伶

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