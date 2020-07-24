民眾黨團：政院紓困3.0報告草率 不尊重國會

曾經是扁政府時代的「政治金童」，也曾被黨內深綠點名為破壞團結的「十一寇」，羅文嘉退隱江湖多年，2019年在爭議聲中浮出檯面，接任民進黨秘書長幫忙打選戰，今年民進黨政權連任，羅文嘉選擇告別，再次淡出政壇，回歸山林田野，今年暑假，他的「水牛自然學校」重新開張，羅秘書長變身羅校長，暑假的水牛自然學校青少年營隊也熱鬧登場。

2020-07-23 19:26