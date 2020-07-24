【重磅快評】美國關閉中國駐休斯頓領事館的弦外之音
就在台灣才宣布將恢復駐關島辦事處之際，日前，美國政府突然下令在72小時之內關閉中國駐休斯頓領事館，理由是休斯頓領事館已成為中國在美國間諜活動的大本營，其實，中國外交人員在美國的地下活動由來已久，早已不是新聞，但從兩岸在駐美外交機構的一開一關，美國選擇的時機點，實足以讓外界產生無限想像空間。
從中美關係來看，這是美國從過去的貿易戰、科技戰，逐漸升高為外交戰，然而，與過去相同的是，這是川普在總統大選前，有計畫逐步升高中美衝突的重要一環，然而，與過去不同的是，在中美兩國科技實力相差懸殊之下，過去在貿易戰上，中美之間是形成一種不對稱的戰爭，美國可以利用掌握關鍵性上游技術的優勢，來對中國科技大廠進行鋪天蓋地的封鎖與制裁。
而如今在對等的外交戰場上，在美國同樣在中國境內擁有多處外交使館下，特別是正處於美中政治角力的最前線的香港，美國駐香港領事館不但是美國在東亞地區最重要的情報中心，也被中國大陸視為暗中支持香港反送中活動的大本營，中國在外交反擊的能力、力道與籌碼就顯得相當多了，就看中國大陸要不要陪正處於政權末期症候群的川普，來玩這場外交大戲。
再把視角放大到美中台關係來看，在美國不斷對中國大陸進行對抗、極限施壓的同時，仍然不忘一邊對台灣施行「小惠」，例如美國參議院今日通過「國防授權法」，建議邀請台灣參與環太平洋軍演，而美國眾議院外交委員會也準備提出「防止台灣侵略法案」，日後若中國解放軍侵犯台灣，將授權美國總統動用軍力。可見美中之間對抗的力道越強，美國對台灣的介入便越深、也越全面。
而與美中關係不同的是，當美中兩國的對抗還仍處於外交的階段，美台關係卻早已提升到軍事的階段，美國政府不斷以國會通過一系列的友台法案，來碰觸兩岸的軍事底線，同時美國也以不承認九段線來介入南海議題，而台灣正是南海重要的聲索國之一，這是美國有意將台灣推向最前線，來為之後一旦美中升高到軍事戰來預作準備。
因此，面對美中的這場外交大戰，台灣應該哀矜勿喜，還要步步為營，在11月3日美國總統投票日之前，川普勢必會挑起美中之間更多的衝突，來挽回其垂死的民調，換句話說，這將會是美中台三邊關係，最危險的90天。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言