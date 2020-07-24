【重磅快評】美國關閉中國駐休斯頓領事館的弦外之音

就在台灣才宣布將恢復駐關島辦事處之際，日前，美國政府突然下令在72小時之內關閉中國駐休斯頓領事館，理由是休斯頓領事館已成為中國在美國間諜活動的大本營，其實，中國外交人員在美國的地下活動由來已久，早已不是新聞，但從兩岸在駐美外交機構的一開一關，美國選擇的時機點，實足以讓外界產生無限想像空間。

從中美關係來看，這是美國從過去的貿易戰、科技戰，逐漸升高為外交戰，然而，與過去相同的是，這是川普在總統大選前，有計畫逐步升高中美衝突的重要一環，然而，與過去不同的是，在中美兩國科技實力相差懸殊之下，過去在貿易戰上，中美之間是形成一種不對稱的戰爭，美國可以利用掌握關鍵性上游技術的優勢，來對中國科技大廠進行鋪天蓋地的封鎖與制裁。

而如今在對等的外交戰場上，在美國同樣在中國境內擁有多處外交使館下，特別是正處於美中政治角力的最前線的香港，美國駐香港領事館不但是美國在東亞地區最重要的情報中心，也被中國大陸視為暗中支持香港反送中活動的大本營，中國在外交反擊的能力、力道與籌碼就顯得相當多了，就看中國大陸要不要陪正處於政權末期症候群的川普，來玩這場外交大戲。

再把視角放大到美中台關係來看，在美國不斷對中國大陸進行對抗、極限施壓的同時，仍然不忘一邊對台灣施行「小惠」，例如美國參議院今日通過「國防授權法」，建議邀請台灣參與環太平洋軍演，而美國眾議院外交委員會也準備提出「防止台灣侵略法案」，日後若中國解放軍侵犯台灣，將授權美國總統動用軍力。可見美中之間對抗的力道越強，美國對台灣的介入便越深、也越全面。

而與美中關係不同的是，當美中兩國的對抗還仍處於外交的階段，美台關係卻早已提升到軍事的階段，美國政府不斷以國會通過一系列的友台法案，來碰觸兩岸的軍事底線，同時美國也以不承認九段線來介入南海議題，而台灣正是南海重要的聲索國之一，這是美國有意將台灣推向最前線，來為之後一旦美中升高到軍事戰來預作準備。