快訊

台北38.2度！熱刷新4歷史紀錄 氣象局：恐更高溫

搥心肝！20分之1的威力彩憾事 4注中貳獎和25億擦身過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】健保該漲價 但請先改掉國人逛醫院習慣

聯合報 / 主筆室
衛福部擬調漲健保費，但開源之外還需節流，國人愛逛醫院頻率在疫情期間減低，衛福部應順勢改變國人就醫習慣，圖／聯合報系資料照片
衛福部擬調漲健保費，但開源之外還需節流，國人愛逛醫院頻率在疫情期間減低，衛福部應順勢改變國人就醫習慣，圖／聯合報系資料照片

看來衛福部是吃了秤鉈，下決心漲健保費，目前進度到調價方案已出爐，向行政院報告過了。要挽救健保財務危機，健保費有調漲理由，但別忘了任何財務健全方案都是開源、節流兩端，但衛福部只談開源，對著被保險人身上羊毛一陣狂剪，怎麼節流，卻隻字未提。

這回健保費可是全面漲，不止費率升高，補充保費、藥品部分負擔都要漲，過去檢驗費很低，如今規畫高額收費，衛福部講了不少漲價理由，救健保財務當然重要，但若存著以價制量的心裡則不可取，若是妨礙病人必要的醫療需求，恐怕有違健保開辦宗旨。

健保財務危機浮上檯面，除了制度設計有許多可改進之處，可歸責於被保險人的，當然是國人愛逛醫院；每天跑醫院吹冷氣領藥，找老朋友聊天殺時間；坐免費公車回家後藥袋隨手一丟，連領的什麼藥也不看，時間一久，藥袋一起丟垃圾，是否浪費醫療資源？全沒想過。

醫療資源浪費的程度衛福部非常清楚，4月下旬新冠疫情最嚴峻之際，健保的統計資料顯示，今年前4個月醫院就診人次較去年同期3143萬，足足少了近500萬人次，約近15個百分點；更有趣的，死亡率沒有升高。減少上醫院是一方面原來逛醫院本就沒什麼必要，再者醫院感染病毒的風險很高，牙科、醫美、復健等沒什麼急迫性的就醫就暫緩了。

新冠肺炎另個貢獻，是把鼓吹多年的分級醫療概念落實，先在社區診所就醫，有必要再轉診大醫院。健保統計防疫期間4個月就完成分級醫療理想，被保險人減少上醫學中心、大醫院就診及領藥，就近在住家附近社區診所就醫，就近在社區健保藥局領藥，尤其是慢性病患的領藥行為改變更是顯著。

衛福部如果能順著這個態勢，鼓吹被保險人改變就醫習慣，必然能減少醫療資源浪費，這是健全健保財務必要的節流努力。

衛福部擬調漲健保費，但開源之外還需節流，國人愛逛醫院頻率在疫情期間減低，衛福部應順勢改變國人就醫習慣，圖／聯合報系資料照片
衛福部擬調漲健保費，但開源之外還需節流，國人愛逛醫院頻率在疫情期間減低，衛福部應順勢改變國人就醫習慣，圖／聯合報系資料照片

健保 衛福部 保費

延伸閱讀

健保費率、部分負擔擬雙漲！ 陳時中：還沒定案

3職業工會欠繳勞保費　勞保局暫拒絕給付

李伯璋：健保擬加收檢查部分負擔 年度上限3500元

檢查費健保部分負擔 自付年度上限估1人3500元

相關新聞

【重磅快評】健保該漲價 但請先改掉國人逛醫院習慣

看來衛福部是吃了秤鉈，下決心漲健保費，目前進度到調價方案已出爐，向行政院報告過了。要挽救健保財務危機，健保費有調漲理由，...

羅文嘉：民進黨世俗化 我已不再熟悉

民進黨前秘書長羅文嘉淡出政壇十多年，去年重出江湖，與民進黨前主席卓榮泰帶領民進黨打贏大選後，羅文嘉就從執政團隊「裸退」，...

馬英九「怕怕」不敢領三倍券 蔡英文虧：一點都不困難

振興三倍券上路後，前總統馬英九日前表示「因為三倍券看起來很複雜，有點怕怕的」，蔡英文總統上午受訪時要馬英九不要怕，後來更...

【綠戰友諍言2】野百合看太陽花 羅文嘉：政治工作者不能停留在打嘴砲

曾經是扁政府時代的「政治金童」，也曾被黨內深綠點名為破壞團結的「十一寇」，羅文嘉退隱江湖多年，2019年在爭議聲中浮出檯面，接任民進黨秘書長幫忙打選戰，今年民進黨政權連任，羅文嘉選擇告別，再次淡出政壇，回歸山林田野，今年暑假，他的「水牛自然學校」重新開張，羅秘書長變身羅校長，暑假的水牛自然學校青少年營隊也熱鬧登場。

【綠戰友諍言1】羅文嘉看蔡英文警告腐化劇本「民進黨遲早會出事」

羅文嘉淡出政壇逾十年後，去年重出江湖，擔任民進黨秘書長，與前黨主席卓榮泰合力帶領民進黨打贏今年大選後，從執政團隊「裸退」，未再任黨公職。回憶過去一年執掌黨務，羅文嘉接受本報專訪感慨，「民進黨已不是我所熟悉的政黨」，羅也示警，民進黨有些處理事情的界線，超過他的理解，「我認為這遲早會出事」。

內政部批婦聯會案「法官造法」最高行政法院回應了

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會聲請停止執行，最高行政法院權衡公私益後認為有急迫情事，...

護照、華航通過更名藍立委缺席 陳柏惟：退步是國民黨

立法院臨時會昨天表決通過「護照正名」和「華航更名」公決案，要求行政部門應研擬提升護照「台灣」和「Taiwan」辨識度的具...

內政部：行政法院容任婦聯會「越級救濟」形同法官造法

最高行政法院9日發布新聞稿，駁回內政部對婦聯會申請停止執行廢止立案行政處分之抗告，內政部今天表示，已收到裁定書正本，表示...

裁定婦聯會廢止立案停止執行 內政部：法官造法

婦聯會遭廢止立案，法院9日裁定部分停止執行確定；內政部今天表示，法院讓婦聯會越級救濟，架空訴願進行聲請停止執行的權利保護...

國民黨：護照及華航改名打假球 不會配合民進黨大內宣

針對昨天立法院表決通過護照與華航「改名」之決議案，國民黨表示，此舉不僅更加突顯民進黨在打假球，企圖為日前針對護照、華航改...

徐永明爆鄭正鈐論文涉抄襲 鄭：同計畫數據、同學年畢業

時代力量今天舉行決策會議會後記者會，公布新竹縣關西選區議員補選人選陳玉蟾，並公開其碩士論文以供檢閱。時代力量黨主席徐永明...

影／陳玉珍、范雲上廣播激辯性騷 周玉蔻大叫「好了啦」

民進黨立委范雲、國民黨立委陳玉珍今天(23日)上午上廣播節目談時事，針對無黨籍立委林昶佐、范雲在議場上攻防所衍伸的性騷議...

熱門新聞

論文風暴傷選情危機處理 李眉蓁落淚道歉：放棄碩士學位

吹哨者繼續追 揭李眉蓁選議員選舉公報：學歷詐騙14年

當年論文如何產出？李眉蓁：同學間相互提供資料

羅文嘉：民進黨世俗化 我已不再熟悉

論文抄襲疑雲 通靈少女曝關鍵人物：李眉蓁很無辜

李眉蓁痛哭放棄碩士 網友：蔡英文連回8次「Errrr...」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。