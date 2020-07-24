【重磅快評】健保該漲價 但請先改掉國人逛醫院習慣

看來衛福部是吃了秤鉈，下決心漲健保費，目前進度到調價方案已出爐，向行政院報告過了。要挽救健保財務危機，健保費有調漲理由，但別忘了任何財務健全方案都是開源、節流兩端，但衛福部只談開源，對著被保險人身上羊毛一陣狂剪，怎麼節流，卻隻字未提。

這回健保費可是全面漲，不止費率升高，補充保費、藥品部分負擔都要漲，過去檢驗費很低，如今規畫高額收費，衛福部講了不少漲價理由，救健保財務當然重要，但若存著以價制量的心裡則不可取，若是妨礙病人必要的醫療需求，恐怕有違健保開辦宗旨。

健保財務危機浮上檯面，除了制度設計有許多可改進之處，可歸責於被保險人的，當然是國人愛逛醫院；每天跑醫院吹冷氣領藥，找老朋友聊天殺時間；坐免費公車回家後藥袋隨手一丟，連領的什麼藥也不看，時間一久，藥袋一起丟垃圾，是否浪費醫療資源？全沒想過。

醫療資源浪費的程度衛福部非常清楚，4月下旬新冠疫情最嚴峻之際，健保的統計資料顯示，今年前4個月醫院就診人次較去年同期3143萬，足足少了近500萬人次，約近15個百分點；更有趣的，死亡率沒有升高。減少上醫院是一方面原來逛醫院本就沒什麼必要，再者醫院感染病毒的風險很高，牙科、醫美、復健等沒什麼急迫性的就醫就暫緩了。

新冠肺炎另個貢獻，是把鼓吹多年的分級醫療概念落實，先在社區診所就醫，有必要再轉診大醫院。健保統計防疫期間4個月就完成分級醫療理想，被保險人減少上醫學中心、大醫院就診及領藥，就近在住家附近社區診所就醫，就近在社區健保藥局領藥，尤其是慢性病患的領藥行為改變更是顯著。