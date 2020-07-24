聽新聞
test
0:00 / 0:00
【重磅快評】健保該漲價 但請先改掉國人逛醫院習慣
看來衛福部是吃了秤鉈，下決心漲健保費，目前進度到調價方案已出爐，向行政院報告過了。要挽救健保財務危機，健保費有調漲理由，但別忘了任何財務健全方案都是開源、節流兩端，但衛福部只談開源，對著被保險人身上羊毛一陣狂剪，怎麼節流，卻隻字未提。
這回健保費可是全面漲，不止費率升高，補充保費、藥品部分負擔都要漲，過去檢驗費很低，如今規畫高額收費，衛福部講了不少漲價理由，救健保財務當然重要，但若存著以價制量的心裡則不可取，若是妨礙病人必要的醫療需求，恐怕有違健保開辦宗旨。
健保財務危機浮上檯面，除了制度設計有許多可改進之處，可歸責於被保險人的，當然是國人愛逛醫院；每天跑醫院吹冷氣領藥，找老朋友聊天殺時間；坐免費公車回家後藥袋隨手一丟，連領的什麼藥也不看，時間一久，藥袋一起丟垃圾，是否浪費醫療資源？全沒想過。
醫療資源浪費的程度衛福部非常清楚，4月下旬新冠疫情最嚴峻之際，健保的統計資料顯示，今年前4個月醫院就診人次較去年同期3143萬，足足少了近500萬人次，約近15個百分點；更有趣的，死亡率沒有升高。減少上醫院是一方面原來逛醫院本就沒什麼必要，再者醫院感染病毒的風險很高，牙科、醫美、復健等沒什麼急迫性的就醫就暫緩了。
新冠肺炎另個貢獻，是把鼓吹多年的分級醫療概念落實，先在社區診所就醫，有必要再轉診大醫院。健保統計防疫期間4個月就完成分級醫療理想，被保險人減少上醫學中心、大醫院就診及領藥，就近在住家附近社區診所就醫，就近在社區健保藥局領藥，尤其是慢性病患的領藥行為改變更是顯著。
衛福部如果能順著這個態勢，鼓吹被保險人改變就醫習慣，必然能減少醫療資源浪費，這是健全健保財務必要的節流努力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言