陳柏惟批國民黨正名只出嘴 孫大千：獨派懦弱只給浴缸

立法院周三通過「護照正名」和「華航更名」公決案，建議相關單位提升護照等「台灣」文字辨識度。會後台灣基進黨立委陳柏惟再批，國民黨出一張嘴，又躲起來不投票。前立委孫大千今在臉書反批，沒程度的人最好少說話免得丟臉。

對於陳柏惟說這次公決案結果是比較小的前進，孫大千也同意，前進有分大步和小步，但反諷獨派原本承諾選民的是「大海」，最後只能給個「浴缸」來應付了事，謊言被拆穿了，居然還有臉拖國民黨下水，真是一群懦弱的台獨工作者。

孫大千批評，獨派陣營選舉時高喊台灣獨立和正名來騙選票，現在拿到政權，取得絕對多數的國會席次，卻不敢兌現這張吹牛誇大的支票，結果只能鬼扯。

孫大千衷心勸告陳柏維，3Q委員不要以為只有自己聰明，其他人都是笨蛋；上天不可欺，選民不可騙，沒有程度的人最好少說話，免得丟臉。