李眉蓁申請刪除選舉公報上學歷 中選會：於法無據

高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁身陷論文抄襲風暴，她昨天宣布中山大學碩士學位，並向高雄選委會申請刪除碩士學歷註記；中選會今天表示，選舉公報印製的候選人政見或學經歷等個人資料，是登記表件之一，應以其參選登記截止日為準，超過截止日後，並不能任由候選人自行宣布撤銷。

李眉蓁昨天向高雄市選委會申請刪除學歷，高雄市選委會表示，市長補選選舉公報約110萬份，已經快印好了，且上面的資訊皆為候選人提供的資料，以參選登記截止日為準，不可能重印，預計這兩天完成印製，但一切的決定最終仍要以請示完中選會為主。

中選會副主委陳朝建今天表示，依照相關規定，選舉公報所印製的候選人政見或學經歷等個人資料是登記表件之一，應以參選登記截止日為準，超過截止日後，並不能任由候選人自行宣布撤銷，更遑論非選務機關職掌的學位授予法，也沒有自行宣布撤銷學歷的規定。

陳朝建說，實際上依照規定，候選人登記截止後，候選人也不能自行宣布撤銷全部或部分政見，或要求更換為不同政黨推薦，或是要改姓改名等等理由，請求重新印製公報及選舉票，候選人在候選人登記截止後又自行宣布撤銷部分學歷，或請求選務機關必須重新編印或註記已經登記在案的學歷等，均於法無據。

陳朝建說，選務機關必須依法編印公報，也必須依法分送公報至各戶，選務的辦理，都要依法辦理。