私菸案遭監院糾正 外交部：買免稅品屬個人行為無從介入

監院歷經一年多時間調查國安特勤私菸案，今天通過監委高涌誠、王美玉、張武修調查報告，糾正交通部、外交部、關務署；外交部今天表示，外交部在出發前舉辦行前說明會，目的是為出訪的團員說明行程、到訪國概況、當地氣候及訪問注意事項。至於在專機上購買免稅商品部分是屬於個人消費行為，外交部無從介入，也無由說明免稅商品數量限制及相關法令規定。

監委在新聞稿指出，總統出訪案的訪團成員並非全部都是國際機場禮遇作業辦法規定的禮遇對象，應適用一般旅客的規定，另外外交部雖然雖行前舉行說明並提供行前注意事項，但卻忽略專機購買免稅商品數量限制及相關法令規定，致國安特勤人員及專案訪團成員將超額購買免稅菸品之機制視為福利，以致觸法。因此，外交部宜強化總統專案出訪任務之行前規劃內容及檢討改進。

外交部發言人歐江安表示，考量國家元首的人身安全、出訪專案機敏性質，及隨團人員的任務需求、工作機動性、功能性及人員管制、維安等因素，皆以全團團體行動、同時出、入境為原則。因此外交部辦理總統出訪案，循例依照「國際機場禮遇作業辦法」申請國賓禮遇，確保全體團員均能在接受管制下同進同出。

歐江安表示，為了貫徹蔡英文總統指示「未來出訪專案的隨行人員行李，除涉國安機敏外，皆應比照一般旅客規定通關查驗」，外交部已在去年9月與相關單位協調並完成符合相關指示及相關規定的通關動線規畫，並落實在同年10月及12月前副總統陳建仁二度出訪案中。