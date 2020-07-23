馬英九「怕怕」不敢領三倍券 蔡英文虧：一點都不困難
振興三倍券上路後，前總統馬英九日前表示「因為三倍券看起來很複雜，有點怕怕的」，蔡英文總統上午受訪時要馬英九不要怕，後來更透過臉書發文，暗酸馬英九，她說，還沒有去領三倍券的朋友，也不要害怕，趕快去領，一點都不困難。現在到處都有加碼優惠，讓我們一起用三倍券買爆，振興經濟吧。
包括蔡總統、行政院長蘇貞昌等人，近來頻頻利用機會促銷三倍券，蔡總統前天到新竹市使用三倍券，一方面促銷三倍券，另一方面也是拉抬執政縣市的政績。
蔡總統稍早也在臉書問，「大家手上的振興三倍券花完了嗎？」還沒有去領三倍券的朋友，也不要害怕，趕快去領，一點都不困難。現在到處都有加碼優惠，讓我們一起用三倍券買爆，振興經濟吧。
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