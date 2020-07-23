內政部批婦聯會案「法官造法」最高行政法院回應了

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨遭內政部廢止立案。婦聯會聲請停止執行，最高行政法院權衡公私益後認為有急迫情事，裁定除不得再用政治團體名義收受政治獻金外，其餘均停止執確定。內政部今收到裁定書批評「法官造法」對於內政部批評，最高行政法院表示尊重。

裁定理由指出，憲法保障人民結社自由，除保障人民得以團體形式發展個人人格外，更有促使具公民意識人民，組成團體以積極參與經濟、社會及政治等事務功能。

原處分一旦執行，依規定應予解散而必須進入清算程序，其法人人格僅於清算必要範圍內，視為存續，僅能為了結現務及便利清算行為，其權利能力受限制，就婦聯會而言，自有急迫情事。

清算程序進行，將導致婦聯會法人格消滅，清算程序完結後賸餘財產，則歸屬於國庫，婦聯會基於憲法所賦予結社自由所成立的政治性團體，將因原處分執行，而使其無法繼續參與經濟、社會及政治事務，屬即刻發生且有其不可回復性，也不可能透過金錢予以補償。

原審認原處分執行確實具備行政訴訟法第116條第3項本文規定「執行將發生難於回復之損害」及「急迫」該等積極條件，自無不合，應予駁回。

內政部今表示，婦聯會在沒有具體說明案件如何「情況緊急，非即時由行政法院予以處理，即難以救濟」的情形下，無視訴願程序規定，逕向行政法院聲請。

而行政法院亦容任婦聯會「越級救濟」，無異架空訴願進行中向行政法院聲請停止執行的權利保護必要性要件，實質性改變我國行政爭訟對停止執行制度的規定，形同法官造法，其正當性容有討論空間。

最高行政法院回應，行政訴訟法116條規定，行政法院認為原處分或決定之執行，將發生難於回復之損害，且有急迫情事者，得依職權或依聲請裁定停止執行。須先行訴願程序是原則，但有緊急情況可例外由法院直接介入處理，且原裁定有敘明理由，並無法官造法。