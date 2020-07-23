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內政部：行政法院容任婦聯會「越級救濟」形同法官造法

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
婦聯會大樓。（本報資料照片）
婦聯會大樓。（本報資料照片）

最高行政法院9日發布新聞稿，駁回內政部婦聯會申請停止執行廢止立案行政處分之抗告，內政部今天表示，已收到裁定書正本，表示尊重最高行政法院裁定，並呼籲行政法院未來在這個案件進入實體訴訟程序時，能秉持司法專業，公正判斷、依法審判。

內政部表示，廢止立案處分雖然被暫時停止執行，仍具實質效力。

內政部表示，因婦聯會未於規定期限內轉換為政黨，且經限期修正仍而不遵從，依政黨法第43條第2項規定，於今年4月27日作成廢止立案許可之行政處分。婦聯會不服，向行政院提出訴願及聲請停止執行，但一周內即主張「行政院無故拖延」，而改向台北高等行政法院聲請停止執行，台北高等行政法院5月27日裁定原處分中廢止立案許可部分停止執行，內政部不服，向最高行政法院提起抗告。

內政部表示，登記為政治團體的婦聯會雖於去年底經會員代表大會決議不轉換為政黨，而是另行成立基金會，然而到政黨法所定期限，婦聯會聲稱的轉型仍未完成，內政部因此依法作成廢止婦聯會立案許可之行政處分，相關法律依據及行政程序皆完備。基於法安定性和行政機關執行行政處分公信力的維護，訴願法第93條明定行政處分不因提起訴願或行政訴訟，而停止該行政處分的執行力。

內政部表示，這次婦聯會在沒有具體說明案件如何「情況緊急，非即時由行政法院予以處理，即難以救濟」的情形下，無視訴願程序規定，逕向行政法院聲請，而行政法院亦容任婦聯會「越級救濟」，無異架空訴願進行中向行政法院聲請停止執行的權利保護必要性要件，實質性改變我國行政爭訟對停止執行制度的規定，形同法官造法，其正當性容有討論空間。

內政部補充，無論這次裁定內容及依據是否具有爭議，內政部都予以尊重，因該裁定結果僅為執行程序之暫時停止，無涉任何實體決定。至未來本案進入行政訴訟程序，期待行政法院能回歸本案實質內容，進行中立審查及公正判決。

內政部 婦聯會 行政院

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