國安私菸案遭監察院糾正 交通部這樣回應

國家安全局人員涉嫌違法走私菸品，監察院今天糾正交通部。對此，交通部表示，針對國安人員走私菸品案，已立即要求華航提出行政檢討報告，並全力配合檢調偵辦，釐清華航涉及該案案情，華航除已提出檢討報告及六大改善措施外，並懲處相關人員在案。對於監察院之糾正，若有進一步須改善精進之處，交通部將配合檢討辦理。

監察院今天表示，私菸案國安特勤人員濫用特權團購超額免稅菸，嚴重損害國家形象，今天通過監委高涌誠、王美玉、張武修提案，糾正交通部、外交部、關務署。

針對交通部，監委說，華航為交通部透過財團法人中華航空事業發展基金會部分持股的民營公司，有官股色彩，政府以間接持股方式擁有相對多數股權，董事長、總經理形同官派，並具有一定程度之決策影響力，其內部主管卻為衝高銷售業績無視國家法令規定，歷年來多次與國安特勤人員合作顯逾法令規定數量購菸，更為總統專機府會單位特設定「@VIPPR」專用網路預購訂位代號，放寬網路預訂系統單一品項數量限制，訂購遠逾法令規定允許之數量，違反菸害防制法、入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法及菸酒管理法，均有違失。