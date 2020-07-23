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私菸案糾正三部會 監委：在別的國家恐已發生政變

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國安特勤人員藉由「自由民主永續之旅」總統專機「國賓禮遇」特殊通關，濫用特權團購超額免稅菸，嚴重損害國家形象及國際聲譽，監察委員張武修（左起）、高涌誠、王美玉，下午提案糾正交通部、外交部、關務署。記者曾學仁／攝影
國安特勤人員藉由「自由民主永續之旅」總統專機「國賓禮遇」特殊通關，濫用特權團購超額免稅菸，嚴重損害國家形象及國際聲譽，監察委員張武修（左起）、高涌誠、王美玉，下午提案糾正交通部、外交部、關務署。記者曾學仁／攝影

監察院今天表示，私菸案國安特勤人員濫用特權團購超額免稅菸，嚴重損害國家形象，今天通過監委高涌誠、王美玉、張武修提案，糾正交通部、外交部、關務署。總統府及國安局部分，雖多有具體違失之處，但由於並非糾正權行使對象，僅能籲請總統府及國安局確實檢討改進，以匡正國安特勤紀律。監委高湧誠表示，全案行徑誇張，若在國外恐已發生政變，希望能確實改進。

查案監委調查發現，國安局與總統府侍衛室軍紀渙散，歷年來藉由總統專機特殊勤務之便利超購免稅菸，長期漠視相關法令規定，更濫用通關禮遇，與華航事先串通合作，將預購巨量菸品總計9797條先以總統專機出發理由，收集並存於管制區內倉庫多日，再利用總統專機返國時魚目混珠，伺機矇混入卸載之專機行李免驗入境，其行為使總統出訪外交成果蒙羞，有重大違失。

查案監委表示，華航有官股色彩，政府以間接持股方式擁有相對多數股權，董事長、總經理形同官派，並具有一定程度之決策影響力，其內部主管卻為衝高銷售業績無視國家法令規定，歷年來多次與國安特勤人員合作顯逾法令規定數量購菸，更為總統專機府會單位特設定「@VIPPR」專用網路預購訂位代號，放寬網路預訂系統單一品項數量限制，訂購遠逾法令規定允許之數量，違反菸害防制法、入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法及菸酒管理法，均有違失。

監委高涌誠、王美玉、張武修指出，「訪團成員」並非「國際機場禮遇作業辦法」規定之禮遇對象，然而外交部及關務署未依法確實執行辦理，讓訪團成員有非法可乘之機；且海關未查菸品利用暫時存放保稅倉庫漏洞，在總統專機返國禮遇通關將菸品挾帶入境，均構成糾正事由。

張武修表示，私菸案行徑誇張，若當初有夾帶危險物品，放在特定位置，然後等總統回搞國內予以接近「這在國外恐已發生政變」，因此希望相關單位能確實改進，避免累死事件再發生。

國安特勤人員藉由「自由民主永續之旅」總統專機「國賓禮遇」特殊通關，濫用特權團購超額免稅菸，嚴重損害國家形象及國際聲譽，監委高涌誠（圖）下午在監察院說明調查結果，提案糾正交通部、外交部、關務署。記者曾學仁／攝影
國安特勤人員藉由「自由民主永續之旅」總統專機「國賓禮遇」特殊通關，濫用特權團購超額免稅菸，嚴重損害國家形象及國際聲譽，監委高涌誠（圖）下午在監察院說明調查結果，提案糾正交通部、外交部、關務署。記者曾學仁／攝影

國安特勤人員藉由「自由民主永續之旅」總統專機「國賓禮遇」特殊通關，濫用特權團購超額免稅菸，嚴重損害國家形象及國際聲譽，監委說明調查結果，提案糾正交通部、外交部、關務署。記者曾學仁／攝影
國安特勤人員藉由「自由民主永續之旅」總統專機「國賓禮遇」特殊通關，濫用特權團購超額免稅菸，嚴重損害國家形象及國際聲譽，監委說明調查結果，提案糾正交通部、外交部、關務署。記者曾學仁／攝影

監委高涌誠（中）、王美玉（右）、張武修（左）對淤燕案提出糾正案。記者蔡晉宇／攝影
監委高涌誠（中）、王美玉（右）、張武修（左）對淤燕案提出糾正案。記者蔡晉宇／攝影

國安局 私菸 特勤人員 華航

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