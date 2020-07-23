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國民黨：護照及華航改名打假球 不會配合民進黨大內宣

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨指出，之前交通部長林佳龍提出華航改名之構想，遭受社會的強烈反彈與非議。 報系資料照
國民黨指出，之前交通部長林佳龍提出華航改名之構想，遭受社會的強烈反彈與非議。 報系資料照

針對昨天立法院表決通過護照華航「改名」之決議案，國民黨表示，此舉不僅更加突顯民進黨在打假球，企圖為日前針對護照、華航改名的各種失言解套，也只是浪費公帑以及增加華航的支出，一點都不負責。因此，國民黨不會當民進黨演假戲的配角，而且呼籲社會大眾認清並反制民進黨的務虛及不負責。

國民黨指出，之前交通部長林佳龍提出華航改名之構想，遭受社會的強烈反彈與非議，尤其是中華航空官股的比例不到50％，並非國營企業，但立法院竟可通過決議，建議由交通部研議改變一家民營公司的企業識別，日後若將同樣做法施加於其他已民營化的前國營企業，必有疑義。

國民黨表示，此次民進黨與時代力量強行通過所謂強化護照與華航「台灣意象」之公決案，國民黨立院團拒絕進場背書，不參與表決。國民黨認為，民進黨全面執政，卻在護照改名案上，刻意在立法權與行政權之間互踢皮球，在要求華航做出形象識別調整案上，則無視華航因此而生的財務損失及航權風險，民進黨完全不像負責任的執政黨。

反觀對攸關我國重大利益的主權議題，民進黨卻選擇噤聲不語，導致這幾年無論是釣魚台或南海主權議題，國際社會根本忘記中華民國的主權主張，蔡政府卻在此時放言透過護照文字變動等「大內宣」的方式提升台灣識別，完全是本末倒置。

國民黨強調，民進黨與時代力量此次的中華民國護照與中華航空公司相關公決案，不僅勞「官」傷財，更無助於爭取重要的國際支持，全民應督促蔡政府務實執政，並以選票教訓只會耍花腔的務虛政黨。

民進黨 國民黨 護照 華航

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