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徐永明爆鄭正鈐論文涉抄襲 鄭：同計畫數據、同學年畢業

聯合報 / 記者蔡晉宇王駿杰／即時報導
新竹市立委鄭正鈐今天遭爆料博士論文疑似抄襲。圖／報系資料照
新竹市立委鄭正鈐今天遭爆料博士論文疑似抄襲。圖／報系資料照

時代力量今天舉行決策會議會後記者會，公布新竹縣關西選區議員補選人選陳玉蟾，並公開其碩士論文以供檢閱。時代力量黨主席徐永明表示，論文議題近來受矚目，時力候選人絕對經得起檢驗；反觀國民黨除了高雄市長候選人李眉蓁涉論文抄襲，新竹市立委鄭正鈐也疑似論文抄襲，呼籲要以同樣標準檢驗。

時力前立委黃國昌也在臉書表示，鄭正鈐在擔任議員期間，於中華大學取得博士學位的論文「運用Kano‘s Model修正重要度-表現分析法：以臺灣工業電腦製造業個案研究為例」，是違法抄襲的產物。

黃國昌說，經過比對就可簡單發現，鄭正鈐的博士論文，大量照抄前一年度同一位指導教授指導胡秀媛的博士論文，從「文獻分析」、「研究設計」到最後的「結論與建議」，不僅大篇幅地抄襲，甚至連「發放問卷對象」、「發放問卷內容」與「調查研究數據」，也全部都是抄襲而來。

黃國昌指出，鄭正鈐這本本文48頁的博士論文，抄到如此離譜，難怪在參考文獻中，完全不敢提到胡秀媛的博士論文；並質問，用如此方式取得學歷，在立法院質詢教育部、監督高等教育，都不會臉紅嗎。

黃國昌表示，請教國民黨主席江啟臣，既然已表態「無法接受抄襲」，接下來國民黨應以何種標準，處理鄭正鈐的違法抄襲案。

鄭正鈐透過聲明回應，指他和胡是同一個指導老師、同一個研究計畫、引用同一個數據，這很正常。

針對黃國昌指控，鄭正鈐接受媒體電訪時指出，他沒有細看黃國昌的內容，不過在去年選舉的時候他們已經打過一次了，現在再提出質疑，實在無法理解。

鄭正鈐說，他和胡秀媛是同一個指導老師，同一時間做同一個研究計畫，引用同一個數據，但兩人的博士論文切入點還是有些差別，基本上他是直接對老師，雖然黃國昌質疑胡早他一年度，但他基本上是對老師，實際上和胡是同一學年畢業，要抄也抄不到，這在研究計畫裡面應該算很正常。

中華大學表示，依作業程序，若收到正式指控，學校將成立委員會，並進入學術倫理審查機制，將論文送校外專業領域公正學者審查，一切攤在陽光下檢視。

時代力量質疑，藍委鄭正鈐涉及論文抄襲。圖／取自黃國昌臉書
時代力量質疑，藍委鄭正鈐涉及論文抄襲。圖／取自黃國昌臉書

鄭正鈐 抄襲

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