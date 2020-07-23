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影／陳玉珍、范雲上廣播激辯性騷 周玉蔻大叫「好了啦」
廣播節目一開始兩人先禮後兵，談論時事不慍不火，不過當話題談到陳玉珍全副武裝霸占主席台、議事攻防上的性騷議題，陳玉珍與范雲兩人數度將主持人周玉蔻晾在一旁，唇槍舌戰，甚至在廣告期間兩人一句來一句去，吵得不可開交。
就怕吵出火氣，周玉蔻趕緊喊「好了啦，妳們兩個幹嘛...」，范雲仍舊據理力爭，陳玉珍也不斷解釋自己的想法，兩人從節目進行中一路鬥到廣告時間，再從廣告時間鬥回節目上，周玉蔻幽默地向聽眾說「她們倆個口才都很好，主持人第一次主持插不進去話呢」，節目倒數十秒，范雲與陳玉珍仍各執己見，周玉蔻趕緊喊了謝謝便結束廣播。
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