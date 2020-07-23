快訊

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陳玉珍、范雲上廣播激辯性騷 周玉蔻大叫「好了啦」

聯合報 / 記者徐宇威林雍琁／台北即時報導
民進黨立委范雲、國民黨立委陳玉珍今天(23日)上午上廣播節目談時事，針對無黨籍立委林昶佐、范雲在議場上攻防所衍伸的性騷議題，范雲與陳玉珍激辯，兩人從節目進行中一路鬥到廣告時間，周玉蔻只好說，主持人第一次主持插不進去話呢！照片Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》提供。
民進黨立委范雲、國民黨立委陳玉珍今天(23日)上午上廣播節目談時事，針對無黨籍立委林昶佐、范雲在議場上攻防所衍伸的性騷議題，范雲與陳玉珍激辯，兩人從節目進行中一路鬥到廣告時間，周玉蔻只好說，主持人第一次主持插不進去話呢！照片Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》提供。

民進黨立委范雲、國民黨立委陳玉珍今天(23日)上午上廣播節目談時事，針對無黨籍立委林昶佐、范雲在議場上攻防所衍伸的性騷議題，范雲與陳玉珍激辯，陳玉珍認為議場上的攻防如戰場，無須特別強調性別，范雲則認為每個人的身體界線仍要有所尊重，脫口要就讀台大「中文系」的陳玉珍多加強性平觀念。

廣播節目一開始兩人先禮後兵，談論時事不慍不火，不過當話題談到陳玉珍全副武裝霸占主席台、議事攻防上的性騷議題，陳玉珍與范雲兩人數度將主持人周玉蔻晾在一旁，唇槍舌戰，甚至在廣告期間兩人一句來一句去，吵得不可開交。

就怕吵出火氣，周玉蔻趕緊喊「好了啦，妳們兩個幹嘛...」，范雲仍舊據理力爭，陳玉珍也不斷解釋自己的想法，兩人從節目進行中一路鬥到廣告時間，再從廣告時間鬥回節目上，周玉蔻幽默地向聽眾說「她們倆個口才都很好，主持人第一次主持插不進去話呢」，節目倒數十秒，范雲與陳玉珍仍各執己見，周玉蔻趕緊喊了謝謝便結束廣播。

陳玉珍 范雲 周玉蔻

延伸閱讀

苦苓：立院惡戰藍綠雙輸 唯一贏家是她

陳玉珍是誰負責？民進黨中執會熱議金門戰地立委

影／范雲控告陳雪生涉性騷擾 求償50萬 「將全捐做公益」

范雲控告陳雪生「頂肚」涉性騷擾 求償50萬元

相關新聞

徐永明爆鄭正鈐論文涉抄襲 鄭：同計畫數據、同學年畢業

時代力量今天舉行決策會議會後記者會，公布新竹縣關西選區議員補選人選陳玉蟾，並公開其碩士論文以供檢閱。時代力量黨主席徐永明...

影／陳玉珍、范雲上廣播激辯性騷 周玉蔻大叫「好了啦」

民進黨立委范雲、國民黨立委陳玉珍今天(23日)上午上廣播節目談時事，針對無黨籍立委林昶佐、范雲在議場上攻防所衍伸的性騷議...

考試院院會通過 新增公務人員高考三級財稅法務類科

考試院院會今天通過，新增高考三級財稅法務類科，將從明年起舉辦的公務人員高等考試三級考試適用施行，明年將不舉辦公務人員特種...

質疑聘約人員草案 考委批：朋黨政治發揮到極點

行政院人事行政總處研擬「聘約人員人事條例」草案引發討論，考試院上周的院會中，多名考試委員也就草案提出看法，對草案是否會侵...

國安人員私菸案 監院糾正外交交通財政三部 1500說明

監察院歷經1年多調查，認定國安特勤私菸案，行政單位確有違失，因此通過糾正外交部、交通部、財政部關務署等單位，並促請國安局...

蔣經國日記揭密 呈現小蔣凡人面

「我想呈現蔣經國是一個人，而不是神，寫成這本書。」資深媒體人黃清龍22日出版《蔣經國日記揭密》，他說這本書既非歌功頌德、也不是要詆毀蔣經國，而是想呈現他身為一個凡人的各種面向。他爆料說日記中撕去的12頁是得到家屬同意，文中記載蔣經國對章亞若之死的情緒反應。

蔡總統談美中互撤領事館影響、三倍券取領及效益

總統蔡英文參加全球首場亞洲生技大會開幕，會後蔡總統針對美中互撤領事館影響及前總統馬英九提及「還沒有領取三倍券看起來很複雜，有點怕怕的」進行說明。蔡英文說，全台已有上千萬的人領券，所以，她要跟馬前總統說，不要害怕、趕快去領，一點都不困難。

被批走韓總機來影印機 李眉蓁陣營：謙卑面對民意

論文風暴重創形象，候選人李眉蓁今天宣布放棄中山大學碩士學位，這個決定是和黨主席江啟臣等人的討論嗎？李眉蓁競選總部發言人鄭...

APEC年會11月底登場舉辦方式未定 外交部：密切聯繫

外交部今天表示，今年上半年的亞太經濟合作（APEC）的會議及活動受到新冠肺炎疫情影響，多數被取消或是延後舉行，因為短期內...

苦苓：立院惡戰藍綠雙輸 唯一贏家是她

立法院臨時會在昨天結束。作家苦苓在臉書表示，這場立院大戰中，藍綠皆是輸家，小黨更是輸慘慘，而其中唯一的贏家就是「女戰神」...

雙北市長想重回行政院會 蘇貞昌：研議8月邀請列席

我國新冠肺炎疫情穩定，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜日前都表達想重回行政院會列席。行政院長蘇貞昌今在行政院會中表示，研議...

蔡英文指外交密件編故事 羅智強：兩媒體證實也編故事？

國民黨日前取得駐印尼代表密電，指控總統府秘書長蘇嘉全與侄子、立委蘇震清繞過外交部操控國營事業，透國揚運人力仲介公司見高層...

熱門新聞

論文風暴傷選情危機處理 李眉蓁落淚道歉：放棄碩士學位

李眉蓁論文風暴 中山大學說重話：教授失職移送教評會

台灣將開放外籍人士來台就醫引暴動 醫護怒：當我們吃飽太閒？

論文風波李眉蓁指是選舉操作 綠營緊咬誠信問題

李眉蓁說要放棄碩士 中山大學：無自行放棄的規範

為鑽石公主查62.7萬人健保資料 台防疫成就登國際期刊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。