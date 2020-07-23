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質疑聘約人員草案 考委批：朋黨政治發揮到極點

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
多位考試委員對行政院人事行政總處提出的「聘約人員人事條例」草案表達疑慮，呼籲銓敘部應該說清楚，圖為考試院大門。本報資料照片
多位考試委員對行政院人事行政總處提出的「聘約人員人事條例」草案表達疑慮，呼籲銓敘部應該說清楚，圖為考試院大門。本報資料照片

行政院人事行政總處研擬「聘約人員人事條例」草案引發討論，考試院上周的院會中，多名考試委員也就草案提出看法，對草案是否會侵害考試院職掌及人事總處是否有人事法制的制定權提出疑問，呼籲銓敘部應該要清楚說明，以化解外界疑慮。

根據人事總處提出的「聘約人員人事條例」草案，三等以上聘約人員可在進用滿三年後任特定機關有職稱職務，引起外界質疑「走後門」。

在上周的考試院會上，考試委員蔡良文發言時表示，人事總處似乎還沒和銓敘部會商獲得共識，就擬了草案，並請所屬各機關提供意見，人事總處雖說是因應實務需要，整合公務人員以外公部門人力而訂定，但條文內容似乎不是只為了「確保政府聘約人員引進之需求」而設，也因此引發外界議論。

蔡良文說，外界也質疑草案將加劇包括聘約、機要等臨時人力間互相轉任的待釐正情形，還有在預算員額內進用，將排擠未來公務人員任職機會，薪級表可達800薪點，有違政府持續推動員額管控，根據這些疑慮，他建議銓敘部在考試院會或適當場合說明。

考試委員周玉山表示，銓敘部組織法第1條規定，銓敘部掌理全國公務員之銓敘，及各機關人事機構之管理事項，而人事總處組織法第1條第2項規定，總處有關考銓業務，並受考試院之監督，而人事總處這次公布草案，是否受到考試院監督、有先和銓敘部磋商嗎？「假如銓敘部無能為力，是否應該修改組織法，廢除第 1 條？同時提醒人事總處，修改它的組織法？」

周玉山說，根據人事總處組織法，它只有人事法制的研究建議權，沒有制定權，也沒有草擬權，因此，聘約人員人事條例草案是違法的，而且違反自家的組織法。另外草案在逐條說明中強調，未來政府公務人力將整併為兩軌，主體是國家考試任用制的公務人員，輔以公開競爭遴用的聘約人員，但現在執政黨以一連串的事件，證明其信用的破產，「公開競爭遴用」說法模糊，現在暗室操作層出不窮，讓朋黨政治發揮到極點，不讓教皇的裙帶關係專美於前。

考試委員周萬來提出三點疑問，草案第1條第2項明定條例為特別法，可否牴觸公務人員任用法第21條、聘用人員聘用條例及其施行細則相關規定？另外，聘約人員與聘用人員有何差異？而草案第46條規定行政院以外的中央政府機關準用條例的規定，草案是否逕由行政院函請立法院審議？他建議銓敘部清楚說明。

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