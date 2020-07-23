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國安人員私菸案 監院糾正外交交通財政三部 1500說明

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
去年7月，總統專機爆出國安私菸案，監院今天糾正外交部、交通部、財政部關務署。 圖／讀者提供
去年7月，總統專機爆出國安私菸案，監院今天糾正外交部、交通部、財政部關務署。 圖／讀者提供

監察院歷經1年多調查，認定國安特勤私菸案，行政單位確有違失，因此通過糾正外交部、交通部、財政部關務署等單位，並促請國安局、總統府檢討相關程序，預計在下午三點舉行記者會說明。

據了解，調查報告將針對國際機場禮遇作業事涉機場管制區內的人、車及貨物進出管制事項進行檢討。其中指出，此次國安特勤人員使用機場特別通道，以總統府5部保密車號的貨車運送逾萬條菸品，並於第一航廈B9空橋出至聯外道路C3門處被查獲，凸顯出特勤人員欠缺法治觀念，且內控不佳。

調查報告也將點出，國際機場管制區內免稅品的管控機制亦存有嚴重違失情事，王美玉、張武修、高湧誠等三位查案監委預計在下午三點舉行記者會，統一對外說明詳細調查結果。

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