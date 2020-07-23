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蔣經國日記揭密 呈現小蔣凡人面

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
資深媒體人黃清龍22日出版《蔣經國日記揭密》，他說這本書想呈現蔣經國身為一個凡人的各種面向。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
資深媒體人黃清龍22日出版《蔣經國日記揭密》，他說這本書想呈現蔣經國身為一個凡人的各種面向。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「我想呈現蔣經國是一個人，而不是神，寫成這本書。」資深媒體人黃清龍22日出版《蔣經國日記揭密》，他說這本書既非歌功頌德、也不是要詆毀蔣經國，而是想呈現他身為一個凡人的各種面向。他爆料說日記中撕去的12頁是得到家屬同意，文中記載蔣經國對章亞若之死的情緒反應。

呈現蔣經國各種面向

「蔣經國這個人非常複雜。」今年初特別前往史丹佛大學抄錄蔣經國日記的黃清龍引述企業家曹興誠推薦文所說的話表示：「這本書除了有許多秘辛之外，還呈現一個有良心的獨裁者，過的生活是如何痛苦萬狀。」

「1979年中美斷交，中共的統戰開始，如果你是他，你能怎麼做？」黃清龍強調，事後來看，蔣經國都做了必要的堅持，雖然他每天在罵美國，對《台灣關係法》他說應該列為國恥日，但他也明白台灣不能脫離美國，必須保有依存關係。

日記中的2個秘辛

黃清龍提到兩個秘辛之一是：蔣經國日記到底寫到什麼時候？1979年底？包括軍法審判、林宅血案都付之闕如。其實並非他後來沒寫日記，而是因為糖尿病嚴重、握筆困難，愈寫愈難辨識，於是1979年後的日記，史丹佛大學就不展出了。

另一秘辛是章亞若1942年生雙胞胎，8月9日~20日的日記竟不見了，館方說送來時就沒有，「這是家屬共同的決定。」黃清龍說，日記內文有提到「雙胞胎不是他的小孩」，那一段留著會很奇怪，老蔣夫人宋美齡生前問過很多次，經國先生都說沒那回事，家屬傾向相信蔣夫人的說法，於是同意將日記撕掉。

洪奇昌：功大於過

前自立晚報社長吳豐山致詞說，蔣經國從當行政院長執政的17年裡，國家產出增長了16倍，「就算你不喜歡蔣經國，你也不可能不喜歡成長16倍！」前國安會秘書長胡為真表示，他在新加坡當大使的時候，沒有一個部長不感謝經國先生，幫助建設與國防，新加坡才能有今天的進步。這本書能讓人對他有更公正的評價。

前台南縣長高育仁說，曾帶經國先生到北門鄉去看烏腳病的問題，只有一位虔誠基督徒王金河醫師在幫忙，因為北門沒有自來水產生烏腳病問題，自來水公司說「不敷成本」。蔣經國聽了就說，「保障人民生命健康安全是政府的責任，沒有成本的問題！」不到兩年，自來水公司便鋪設好管線，北門成為自來水普及率最高的偏鄉地區。

「經國先生是功大於過的。」前立委洪奇昌回憶，1986年國會改選，他感受到了領導人對於抗爭的容忍。1987年還廢除了實施39年的戒嚴令，當他過世時，「我沒有認為走了一個獨裁者，而是失去了一位這個階段國家需要的領導人。」

吳豐山（右3起）、黃清龍、高育仁眾家好友齊聚一堂，祝賀《蔣經國日記揭密》洛陽紙貴。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

前國安會秘書長胡為真表示，「沒有經國先生帶領大家奮鬥，哪有今天？所以我們要感恩。」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

前台南縣長高育仁引述經國先生的話說，「保障人民生命健康安全是政府的責任，沒有成本的問題！」（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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