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被批走韓總機來影印機 李眉蓁陣營：謙卑面對民意

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
論文風暴重創形象，候選人李眉蓁今天落淚宣布放棄中山大學碩士學位。記者王慧瑛／攝影
論文風暴重創形象，候選人李眉蓁今天落淚宣布放棄中山大學碩士學位。記者王慧瑛／攝影

論文風暴重創形象，候選人李眉蓁今天宣布放棄中山大學碩士學位，這個決定是和黨主席江啟臣等人的討論嗎？李眉蓁競選總部發言人鄭照新說，論文案審查尊重並接受學校的調查結果，候選人展現負責任態度，謙卑面對，也勇於反省，市長選舉應該回到城市定位及發展主軸的討論，這才是最重要元素。

名嘴等人批藍營「走了韓總機、來了影印機」等，被問是否有評估論文事件對選情的衝擊，鄭照新說，會以謙卑態度面對選民，也會繼續勇往直前，向選民說明候選人對城市發展的願景。

李眉蓁今天發表聲明說，對於她在職碩士班論文引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾，因個人的不察，造成學術倫理的爭議表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，宣布放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。

李眉蓁說，在決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒她，選舉的過程將更為艱辛，但是，「進了廚房，我就不會怕熱」，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！

對於很多看著我長大，幫助我一路參政的市民鄉親、長輩好友們，接下來三周的時間，我會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。她將勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，將會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任。

名嘴等人批藍營「走了韓總機、來了影印機」等，被問是否有評估論文事件對選情的衝擊，鄭照新說，會以謙卑態度面對選民，也會繼續勇往直前，向選民說明候選人對城市發展的願景。記者王慧瑛／攝影
名嘴等人批藍營「走了韓總機、來了影印機」等，被問是否有評估論文事件對選情的衝擊，鄭照新說，會以謙卑態度面對選民，也會繼續勇往直前，向選民說明候選人對城市發展的願景。記者王慧瑛／攝影
論文風暴重創形象，候選人李眉蓁今天落淚宣布放棄中山大學碩士學位。記者王慧瑛／攝影
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李眉蓁 中山大學

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