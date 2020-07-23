被批走韓總機來影印機 李眉蓁陣營：謙卑面對民意
論文風暴重創形象，候選人李眉蓁今天宣布放棄中山大學碩士學位，這個決定是和黨主席江啟臣等人的討論嗎？李眉蓁競選總部發言人鄭照新說，論文案審查尊重並接受學校的調查結果，候選人展現負責任態度，謙卑面對，也勇於反省，市長選舉應該回到城市定位及發展主軸的討論，這才是最重要元素。
名嘴等人批藍營「走了韓總機、來了影印機」等，被問是否有評估論文事件對選情的衝擊，鄭照新說，會以謙卑態度面對選民，也會繼續勇往直前，向選民說明候選人對城市發展的願景。
李眉蓁今天發表聲明說，對於她在職碩士班論文引起各界討論，造成社會資源浪費，模糊高雄市長補選焦點，深感遺憾，因個人的不察，造成學術倫理的爭議表示歉意，並展現負責的態度，為了避免此一話題持續困擾社會，宣布放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記，期盼大家回歸市長補選的政見主軸。
李眉蓁說，在決定參選市長的那一刻起，很多朋友都提醒她，選舉的過程將更為艱辛，但是，「進了廚房，我就不會怕熱」，我會在經驗中持續成長，絕不動搖我們希望高雄更好的決心！
對於很多看著我長大，幫助我一路參政的市民鄉親、長輩好友們，接下來三周的時間，我會更加努力，走遍大高雄每個區域與角落，繼續與市民溝通，繼續與高雄這座城市對話。她將勇敢面對，不會逃避，讓高雄更好是我們的共識，將會調整好腳步，以誠懇、謙卑的態度，重拾市民的信任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言