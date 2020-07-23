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APEC年會11月底登場舉辦方式未定 外交部：密切聯繫

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部國際組織司司長陳龍錦。記者徐偉真/攝影
外交部國際組織司司長陳龍錦。記者徐偉真/攝影

外交部今天表示，今年上半年的亞太經濟合作（APEC）的會議及活動受到新冠肺炎疫情影響，多數被取消或是延後舉行，因為短期內疫情沒有趨緩跡象，APEC為了加強各會員體對疫情的防範，同時持續推動核心議程，今年的主辦經濟體馬來西亞最近已經擬妥下半年以視訊方式恢復APEC各層級會議的時間表草案，待馬國總理核定。

外交部國際組織司司長陳龍錦今天在例行記者會上表示，今年下半年APEC將密集舉行50至60場規模不等的會議和活動，如何妥善應處新冠肺炎疫情帶來的挑戰將會是所有經濟體關注及討論的焦點，而下半年的會議討論重點將聚焦今年APEC的三項優先領域，包括改善對貿易及投資的論述等。

陳龍錦說，馬來西亞另規劃今年11月底或12月初舉行APEC年會，包括「年度部長會議」、「APEC企業領袖高峰會」和「APEC總結資深官員會議」等，相關規劃要等馬國內閣核定。

陳龍錦說，目前為止，馬國還未宣布今年年會將以視訊、實體，或是混合的方式舉行，外交部將持續與馬國主辦團隊保持密切聯繫，及早因應，無論馬來西亞決定以什麼方式舉辦年會，外交部都會在確保我國代表團所有團員健康安全的前提下積極參與。

APEC

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