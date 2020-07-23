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苦苓：立院惡戰藍綠雙輸 唯一贏家是她
立法院臨時會在昨天結束。作家苦苓在臉書表示，這場立院大戰中，藍綠皆是輸家，小黨更是輸慘慘，而其中唯一的贏家就是「女戰神」陳玉珍。
苦苓指出，監委審議大戰，國民黨胡搞瞎搞無上限，是最大輸家；民進黨借機蒙混過關，其實也是輸家；其他小黨幾乎銷聲匿跡，更是輸慘慘，而這場史無前例的混戰，唯一贏家就是網路聲量爆增、橫空出世的「女戰神」陳玉珍，「陳玉珍前程似錦重演一人救全黨？」
苦苓說，陳玉珍以假面超人的造型，用胯下偷桃的特技，加上打死不退的精神，當她被民進黨的4位立委抬出議場時，也把她抬上了國民黨的神壇。
有網友表示，「國民黨立委佔議場佔了老半天，結果版面被陳玉珍搶盡，可憐哪」；也有網友說「陳玉珍起碼杯葛的很稱職，精神可嘉」。
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