聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙北市長想重回行政院會 蘇貞昌：研議8月邀請列席
我國新冠肺炎疫情穩定，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜日前都表達想重回行政院會列席。行政院長蘇貞昌今在行政院會中表示，研議8月可以開始邀請六都市長列席院會。
行政院發言人丁怡銘日前指出，之前因為防疫考量，六都首長列席行政院會改為視訊參與，既然有首長想列席院會，將會視疫情狀況調整，陸續規劃。
蘇貞昌今在院會中指出，過去有邀請六都市長列席，因為疫情及防疫的需要等，加上各列席的市長市政繁忙、防疫工作辛苦，所以有一段時間沒有邀請其列席。但請秘書長李孟諺研議，是不是8月份是適當的時間，可以開始邀請六都的市長列席院會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言