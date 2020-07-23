雙北市長想重回行政院會 蘇貞昌：研議8月邀請列席

我國新冠肺炎疫情穩定，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜日前都表達想重回行政院會列席。行政院長蘇貞昌今在行政院會中表示，研議8月可以開始邀請六都市長列席院會。

行政院發言人丁怡銘日前指出，之前因為防疫考量，六都首長列席行政院會改為視訊參與，既然有首長想列席院會，將會視疫情狀況調整，陸續規劃。

蘇貞昌今在院會中指出，過去有邀請六都市長列席，因為疫情及防疫的需要等，加上各列席的市長市政繁忙、防疫工作辛苦，所以有一段時間沒有邀請其列席。但請秘書長李孟諺研議，是不是8月份是適當的時間，可以開始邀請六都的市長列席院會。