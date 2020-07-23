蘇嘉全涉牟私利風波 蔡英文：指控的人必須提出證據

國民黨指控總統府秘書長蘇嘉全在立法院長任內藉職務之便率國營事業前往印尼疑似牟私利，蔡英文總統上午表示，要提出指控必須要有證據，也不要用片面資訊串連起來變成臆測性的故事，真的不好，要做相關報導或指控的人必須要盡查證義務，必須提出可以說明民眾的證據。

蔡總統今天出席2020亞洲生技大展後接受媒體訪問，對於國民黨指控蘇嘉全疑似涉嫌牟利，蔡總統做上述回應。

對於有媒體提及經濟部長王美花在2016年任經濟部次長時訪問印尼，似乎認為當中怪怪的，也和駐印尼代表陳忠討論過，似乎之前就已經知道電報，事後王美花與蘇嘉全是否向蔡英文報告此事？

蔡英文總統說，相關的當事人都已經對外說明，對於這事情的發生，提出指控的人必須要有相當的證據證明，也不要用片面資訊編撰故事。做政治人物總是要接受社會檢驗，但檢驗的過程中，指控的人及做相關報導的人要收集證據跟查證責任。

媒體追問「妳（蔡英文）是有權力可以調查的人？」「公文是真是假，妳是可以查清楚的人，要不要請相關單位徹查此事，還是選擇相信蘇嘉全的說法？」

蔡總統說，這個事情，外交部已經都對外說明，就以外交部回應為主。