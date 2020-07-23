蔡英文指外交密件編故事 羅智強:兩媒體證實也編故事?

國民黨日前取得駐印尼代表密電，指控總統府秘書長蘇嘉全與侄子、立委蘇震清繞過外交部操控國營事業，透國揚運人力仲介公司見高層謀私利，而外交部至今不願證實這份電報的真實性，上午蔡英文總統受訪時也説，「不要用片面的資訊編故事」。對此，國民黨革實院院長、議員羅智強在臉書反嗆蔡英文，「自由時報」都說電報為真，「蘋果日報」也指國營會新聞稿直接證實密件所述出訪過程的真實性，難道這兩家媒體都在編故事？

羅智強表示，國民黨都已經出示電文內容了，如果蔡英文要反擊「我們編故事」，很簡單，只要做三件事就好，「請外交部公布電文，請外交部公布電文，請外交部公布電文」外交部死不公布，到底是在心虛什麼？既然蔡英文都說這兩家媒體編故事，那蘇震清要不要也連這兩家媒體都告一告。