聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市議長補選 民進黨確定推張勝富角逐
高雄市議長7月31日補選，民進黨今天確定協調出一人參選，由張勝富與國民黨議長補選候選人曾麗燕競爭。民進黨團總召韓賜村表示，因已協調成功，本預定明天進行的假投票取消。
韓賜村說，為了議長補選，他一直在協調，昨天最後協調出結果，已登記角逐的議員陳明澤以大局為重，決定退出，由張勝富代表民進黨角逐補選的議長。
高雄市議會目前有65位議員，民進黨25席，國民黨31席，台聯和親民黨各一席，時代力量2席，7席無黨籍。居多數的國民黨力爭無黨籍丶親民黨籍議員支持，較居優勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言