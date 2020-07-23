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高雄市議長補選 民進黨確定推張勝富角逐

聯合報 / 記者楊濡嘉/高雄即時報導
高雄市議會民進黨團確定推張勝富角逐補選議長。圖/本報資料照片
高雄市議會民進黨團確定推張勝富角逐補選議長。圖/本報資料照片

高雄市議長7月31日補選，民進黨今天確定協調出一人參選，由張勝富與國民黨議長補選候選人曾麗燕競爭。民進黨團總召韓賜村表示，因已協調成功，本預定明天進行的假投票取消。

韓賜村說，為了議長補選，他一直在協調，昨天最後協調出結果，已登記角逐的議員陳明澤以大局為重，決定退出，由張勝富代表民進黨角逐補選的議長。

高雄市議會目前有65位議員，民進黨25席，國民黨31席，台聯和親民黨各一席，時代力量2席，7席無黨籍。居多數的國民黨力爭無黨籍丶親民黨籍議員支持，較居優勢。

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