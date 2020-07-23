日本將與我國協商境管鬆綁 外交部歡迎盼早日促成

昨天立法院臨時會除了三讀爭議的「國民法官法」之外，還通過「華航更名」決議案，這是個沒有強制力的案子，只要求行政部門「研擬提升護照『台灣』和『Taiwan』辨識度的具體措施」。事實上，不待國會決議，行政部門隨時可以做，大費周章召開臨時會，通過決議案的意義到底是什麼？

2020-07-23 06:00