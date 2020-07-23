日本將與我國協商境管鬆綁 外交部歡迎盼早日促成

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
日本政府將與12國針對境管鬆綁措施展開協商，其中包括我國。路透
日本政府將與12國針對境管鬆綁措施展開協商，其中包括我國。路透

外交部今天表示，日本政府當地時間22日晚間宣布將與12個國家就境管鬆綁措施展開協商，其中包括我國；外交部對此表示誠摯歡迎。日本與我方展開協商彰顯了對台灣防疫成就的高度肯定，外交部將儘速與日方就相關規定進行討論，盼早日促成。

外交部發布新聞稿表示，日本和台灣互為第三及第四大貿易夥伴，經貿往來頻繁密切。雙方相互放寬境管措施將有助於台日經貿關係進一步深化，共同為後疫情時代全球經貿發展超前部署、為亞太地區經濟發展創造穩定及持續的動能。

外交部表示，台灣與日本身為理念相近的民主國家，共享許多普世價值，在各層面互為密切合作夥伴及重要友人。面對威脅全球的新冠肺炎，我國希望與日本在公衛、防疫等領域加強合作，包含疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、專家與人才交流等，共同維護人類健康安全，為對抗全球疫情蔓延貢獻心力。

外交部 日本 疫情

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