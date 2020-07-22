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雙城論壇／藍批沒有突破 綠譏中共金孫

聯合報 / 記者林麗玉／台北報導
台北上海雙城論壇昨天登場，台北市長柯文哲開幕致詞說「兩岸交流比斷流好、合作比對抗好、一家親比一家仇好」，提及「一家親」時刻意不講「兩岸」兩字，遭解讀是刻意低調。記者杜建重／攝影
台北上海雙城論壇昨天登場，台北市長柯文哲開幕致詞說「兩岸交流比斷流好、合作比對抗好、一家親比一家仇好」，提及「一家親」時刻意不講「兩岸」兩字，遭解讀是刻意低調。記者杜建重／攝影

台北市長柯文哲昨天分開論述「兩岸／一家親」，國民黨文傳會副主委王鴻薇說，因為民進黨無法與對岸交流，國民黨國共論壇也停辦，現階段讓柯文哲抓到兩岸交流的鎂光燈；但雙城論壇還是屬於城市交流，柯在政治性、政黨性的兩岸對談並沒有突破；現在距離二○二四還很久，對柯是否加分還看不出來。

民進黨台北市議員王世堅說，柯文哲以視訊方式舉辦雙城論壇，已經到了沒開會死的地步，堂堂首都市長竟成「我愛紅娘」主持人。雙城論壇先前被罵、被抗議也要開，現在改採視訊浮光掠影，可見柯文哲對中共是真愛，柯也是台灣第一位被中共認證、讚賞的最佳代言人，他要送柯四個字：「中共金孫」。

台北、上海雙城論壇昨在晶華酒店以視訊方式舉辦，儘管中共官員無法赴台，獨派成員仍到會陳抗。台灣國辦公室主任陳峻涵指出，柯文哲此刻舉辦雙城論壇，除為中共擦脂抹粉，對台灣毫無正面幫助，他質疑柯文哲為中共甩鍋，想選總統想瘋了。

柯文哲 中共 雙城論壇

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