為鑽石公主查62.7萬人健保資料 台防疫成就登國際期刊

台灣防疫成果再登國際期刊。國際頂尖學術期刊《The British Medical Journal》的部落格專欄《BMJ Opinion》昨刊出一篇闡述台灣防疫成就的投稿，作者來頭都不小，包括台灣前任及現任政府要職官員以及民意代表。

文中提到一段大數據經驗，是因1月30日有2694名鑽石公主號旅客從基隆港入境、下船旅遊，相關單位利用手機定位找到62萬7386名國人為可能的接觸者，並逕行檢視其健保就醫資料是否有疑似症狀，結果並未發現有人確診。

台灣政府相當樂於分享此經驗，早在5月1日就曾以預刊專文的形式，登載於《Journal of Medical Internet Research》網站，第一作者為當時行政院副院長陳其邁，文中提及下船旅客超過3000人。

昨新刊出的這篇文章，標題為的「我們可以從台灣面對武漢肺炎的防疫經驗中學到什麼？」（What we can learn from Taiwan’s response to the covid-19 epidemic），作者包括行政院前副院長陳其邁、衛生福利部部長陳時中、健保署署長李伯璋、醫界立委邱泰源、美國奧瑞岡州立大學教授紀駿輝。

此文指出，台灣防疫成功關鍵因素是記取2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的慘痛經驗，積極強化傳染病防治措施，像是訂定醫院標準作業程序、運用醫療科技防疫等。這次台灣也運用醫療資訊科技、醫療基礎建設和前瞻性計畫來遏止疫情。

包括利用健保雲端系統和出入境旅客資料結合，開發即時警示系統，讓第一線醫療人員即時掌握患者的旅遊史、職業別、接觸史，不僅保障醫護人員安全，也有助準確診斷；同時也利用健保卡實施口罩實名制措施。

為了落實居家隔離及居家檢疫，避免高風險族群進入社區，台灣也將「入境檢疫系統」結合後端「電子圍籬系統」，透過電信定位訊號瞭解隔離者所在位置，一旦超出範圍就會通報警政、民政、衛政系統，落實公權力執行，降低人員防疫作業執行的負荷。