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台灣出手反制 拒延長香港辦事處人員簽證

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香港政制及內地事務局是在7月21日對外界確認這一消息的，該機構並未透露這兩名工作人員究竟是在申請新簽證時被拒還是現有簽證未獲延長。圖／德國之聲中文網
香港政制及內地事務局是在7月21日對外界確認這一消息的，該機構並未透露這兩名工作人員究竟是在申請新簽證時被拒還是現有簽證未獲延長。圖／德國之聲中文網

香港政制及內地事務局是在7月21日對外界確認這一消息的，該機構並未透露這兩名工作人員究竟是在申請新簽證時被拒還是現有簽證未獲延長。

台灣方面，大陸委員會並沒有對媒體確認該消息，只是在致路透社的回函中強調台灣需要做出相應回應，從而在香港當局「無理設限」後，基於平等與互惠考量「捍衛國格」。

此前，駐台香港辦事處總共有13名工作人員。目前暫不清楚是哪兩名員工被迫離台。香港政制及內地事務局表示，香港辦事處「一直致力促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流，有關工作仍然繼續，暫時並未受到嚴重影響。」

就在一周前，台灣駐香港的經濟文化辦事處代理處長高銘村在申請延長工作簽證時受阻，他被港府要求簽字聲明支持「一個中國原則」；高銘村拒絕簽字，因此簽證也未獲延期，被迫返回台灣。當時，台灣陸委會表示，「港方應依雙方協議保障該機構不受任何政治干擾，更不應在雙方同意的範疇外，設置不必要的障礙」。

香港與台灣在2011年達成官方協議，以「經濟文化辦事處」名義互設代表機構。2018年，台灣駐港辦事處新任處長盧長水未獲香港工作簽證，無法赴港到任，因此其職務由高銘村代理。後者延簽被拒後，台灣陸委會披露，兩年前盧長水被港府拒發簽證的原因也是港府增加了「額外政治條件」，外界分析指出該條件就是簽署「一個中國承諾書」。

本文章由德國之聲授權提供】

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