屏東恆春鎮長補選5搶1 地方政壇評估三腳督激戰

屏東縣恆春鎮長補選今天登記截止，共5人登記參選，分別是國民黨提名的前縣議員張榮志、民進黨提名的現任議員陳文弘，鎮代會主席陳進興、獨立書店負責人郭德慧和王迎曦均以無黨籍參選，地方政壇評估這場補選將呈現三腳督的激烈選局。

地方政壇人士分析，恆春鎮長補選雖是「5搶1」，但紅氣球書屋女主人郭德慧和王迎曦都是地方人較不熟悉的政治素人，恆春基層選舉的勝敗關鍵在人脈和樁腳經營，2人恐難敵在地方扎根甚久的政壇老將。留美的學霸級女律師張怡也曾參選，雖頂著高學歷光環、清新形象和讓人耳目一新的政見，還是難以撼動政壇老將。

國民黨前縣議員張榮志挾著四連霸氣勢前年轉換跑道選鎮長，雖以3000多票敗給爭取連任的無黨籍盧玉棟，但敗選後以盧涉賄提告當選無效成功，整合藍營成功後投入補選；連任的縣議員陳文弘選前就開始布局，鎮上逾半的里長投靠，他也獲民進黨唯一提名，名正言順代表綠營出征。

地方政壇人士說，在張榮志和陳文弘的藍綠拚鬥外，也不能忽視前鎮長盧玉棟力挺的鎮代副主席陳進興，盧玉棟5年多鎮長任內，重視社會福利，目前雖只有墾丁里長表態支持，仍有一定的基層實力，並打出「還盧玉棟一個公道」主軸，凝聚支持者向心力，這場補選將是三腳督的激烈選戰。