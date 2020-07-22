影／護照華航正名決議通過 陳柏惟:改「台灣人的護照」

立法院臨時會今(22)日通過民進黨團版本所提出的護照與華航正名決議案，台灣基進立委陳柏惟受訪表示，華航部分他與時代力量黨團的提案並無通過，但如果問他100次，他還是一樣會回答希望華航「正名」拿掉CHINA字樣，至於執政黨提案，必須由他們來解釋，他更開玩笑說：「我們可以讓華航飛經過中國的地方就好啦」。

另外關於護照更名公決案，陳柏惟等人欲改我國護照封面及個人資料頁國名為「台灣TAIWAN」的新版護照，民進黨團則提出修正動議，將台灣字樣提升辨識度等彈性做法，最後陳柏惟表決支持民進黨版本。陳柏惟表示法律上會糾結台灣到底是不是國名，以及REPUBLIC OF CHINA是否會造成混淆，建議台灣可以學瑞士將護照封面寫成「瑞士人的護照」模式，陳柏惟更說雖然國名是「中華民國」但沒有規定英文應該怎麼寫，就像中華電像是Chunghwa Telecom而不是China Telecom，再次重申希望能夠把護照CHINA拿掉。