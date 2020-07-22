影／李眉蓁論文風波 李彥秀：尊重學校調查

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁在中山大學完成的碩士論文被質疑抄襲，國民黨行動中常會今天下午在彰化縣黨部舉行，黨主席江啟臣並未對此回應，由國民黨副秘書長李彥秀代為出面說明，李彥秀強調尊重學術倫理，但希望外界對於政治人物的論文意見要以同一個標準來檢視。

李彥秀說，目前黨已經完成高雄市長補選提名，離選舉也不超過20天，候選人在第一時間也對引起困擾致歉，她強調，尊重學術倫理，中山大學接下來4個月也會做完整調查，輔選團隊都會尊重學術倫理的調查，但希望外界對於政治人物相關論文的意見，都能用同一個標準來檢視。

對於監察院人事案引發爭議，江啟臣今天也在中常會上提到，考試監察的組織存廢可以討論，不適任的人選要廢除，但權力分立的精神不能廢。除了內部的修憲小組，也要求國家政策研究基金會舉辦修憲論壇，透過開放性的討論，研商如何重建權責相符、有效制衡，避免濫權的憲政制度，真正做到制衡總統的權力，避免行政權擴張，落實監察權，維持考試權中立，讓國家權力重新平衡。