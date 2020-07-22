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蘇震清曾住印尼峇里島Villa 同行台商被遊說買地投資未成

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「造成印尼僑界台商困擾」 莊丕龍駁斥爆料挺蘇嘉全

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
總統府秘書長蘇嘉全。本報資料照片
總統府秘書長蘇嘉全。本報資料照片

國民黨爆料總統府秘書長蘇嘉全和民進黨立委蘇震清叔侄排除外館，到印尼見高層謀私利；蔡英文競選總統印尼後援會總會長莊丕龍今天發出聲明表示，相關報導完全和事實不符，已造成印尼僑界台商困擾，因此發出聲明以正視聽。

蘇嘉全昨天在臉書上表示，2016年及2019年兩次行程都是由莊丕龍安排，沒有國營事業單位人員陪同，更不是揚運集團安排。

莊丕龍在聲明中指出，這幾天流傳一份來源不明的涉外文件，提到蘇嘉全在2016年訪問印尼的行程，是由揚運集團安排並接送，影射蘇嘉全圖謀私利，在機場落地後就被揚運集團董事長高壽濤接走，這和事實不符。

莊丕龍說，蔡英文總統2016年當選，所有支持蔡總統的僑胞和台商都非常高興，因此後援會邀請當時擔任立法院長的蘇嘉全訪問印尼，和僑胞分享喜悅，為了感謝海外僑胞支持，蘇嘉全也答應在9月到訪謝票。

莊丕龍說，蘇嘉全2016年9月7日抵達印尼雅加達，9月10日離開，在印尼期間都是由後援會接待及安排行程，主要是和當地僑胞和台商進行餐敘交流，過程中沒有安排和任何印尼官方代表會面，也沒有任何國營事業單位隨行。

莊丕龍說，蘇嘉全一向對在印尼的僑胞和台商非常關心，樂意對遇到困難的僑胞提供協助，現在卻因為一紙來路不明且有明顯錯誤的文件被有心人士詆毀，令後援會感到憤怒，因此發出聲明要還原真相。

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