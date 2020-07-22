國民法官法通過 法官協會：司法院應盡速規畫配套

立法院今三讀通過「國民法官法」，中華民國法官協會發聲明指出，國民法官法將縮小司法和社會的鴻溝，但呼籲司法院盡速研擬審判流程參考手冊，並調整現行起訴送卷、證據開示的具體辦法，另法院的硬體、法官人力分配也應盡快規畫。

法官協會表示，協會樂見國民法官法為刑事審判制度帶來全新風貌，讓國民加入審判，和職業法官合審合判，討論並作出判決，讓許多繼受自外國的法律制度走入台灣社會，與國民的法感情相互融合，縮小法律與社會生活的鴻溝，是司法社會化工程的重要基石。

聲明指出，法官協會期盼國民法官法通過後，審、檢、辯三方能本於職責與社會責任，共同推動國民法官法宣導與模擬演練，期待在法案正式施行時，不僅審、檢、辯三方都已熟悉這部法案的運作，民眾也都已做好準備經過抽選走上審判席，來執行國民法官的職務。

法官協會呼籲，新法施行後，刑事審判程序將有「卷證不併送」與「卷證併送」2種不同制度雙軌運作，為使國民法官新制穩健施行，呼籲司法院應研擬審判流程參考手冊，並與法務部共同協商研議調整現行起訴送卷模式與證據開示的具體運作辦法。

另外，應盡速規劃各法院法庭的硬體建置、調整刑事庭法官人力與事務分配模式，以利落實國民法官審判案件集中審理，降低國民法官參與所需成本與負擔，也避免排擠到其他刑事案件的審理資源，影響法院運作效能。

法官協會指出，過去舉辦多場模擬法庭，其中參與的國民表達意見認為，國民法官法有效提升審判程序的透明度，增進國民瞭解審判程序，在此法案研議過程中，部分人士為阻撓立法審議進度，動輒汙名化職業法官，忽略公正、獨立的司法審判制度正是台灣民主法治的守護者，相關非理性的偏見，不僅無助於法案的精緻化，更傷害了絕大多數為實現公正審判而投入大量熱忱、努力不懈的法官。

協會呼籲，法案已通過的今日，各界應回歸理性，盼望在國民法官參與審判新制上路後，國民將因參與而理解司法審判，更因理解而信賴司法審判；面對國民法官法新制，法官將本於一貫敬業、審慎的態度執行審判職務，相信在司法行政的全力支援下，國民法官新制將穩健施行，希望各界支持國民法官與職業法官共同走上審判席，開展素人與法律專業相互對話交流的司法新頁。