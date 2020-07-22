藍委攻立院議場損歷史建築 2因素將決定罰不罰

為抗議監院人事案，國民黨立法院黨團上月底佔領立法院議場，當時還打破玻璃，甚至用鋼釘封門，恐損及歷史建築，近來立院議場仍風波不斷，北市文化局日前二度發文立院，請立院秘書處持續回報破壞情況，近期會召開文資委員諮詢會議，若認定無法復原，有故意毀損事實，將依「文資法」106條處新台幣30萬至200萬元罰緩。

立院議場於1960年興建，為虞曰鎮建築師所設計之現代主義風格建築，外觀簡潔、比例優美，是國家議事、重大法案催生地，歷史地位具代表性，在2017年6月被北市文化局指定為歷史建築。

對於國民黨團破壞歷史建築，台北市文化局本月初有發文給立院秘書處，要求立院先行初步調查，歷經近2周，立院上周二回文給文化局，提供主席台噴漆，議場皮門、大門玻璃碎裂，議場桌椅等破壞照，近來因議場風波未息，文化局上周也再度發文，要求立院提供後續破壞證據，全案將併同處理。

文化局副局長田瑋說，全案將比照2018年時代力量破壞立院議場的處理模式，先請立院提供初步調查結果，並邀集立院、國民黨團等相關人，召開文資委員諮詢會，讓當事人陳述破壞事實，若可以修復，原則上就會像時代力量免罰，若不能回復，就會依法開罰。

至於為何不啟動文資現勘？田瑋表示，因非緊急災害，如火災、地震、車禍撞結構，因此不用立刻啟動現勘，且立院提供資訊很完備，從媒體資訊看來，有些設備也已復原，即便派員現勘，也並非第一手破壞狀況，後續若經諮詢會認定損壞到不能復原的地步、傷及建築物結構，將依「文資法」第106條，處以30萬至200萬元罰鍰。