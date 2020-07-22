影／劉仕傑批蘇震清說法奇怪 見國會議員就沒政治性？

駐印尼外館電文指控民進黨立委蘇震清，外交部解釋該電文是政情研析，時代力量媒體創意部主任也是前外交官劉仕傑好奇外交部研析後有沒有後續回應，他表示外交人員寫電報時通常都非常保守，但這封電文的遣詞用字卻很強烈，因此劉仕傑認為這件事對外館人員的士氣打擊不小。

蘇震清多次強調印尼方面希望低調，盼官方色彩不要太重，因此回絕外館參與，但劉仕傑認為蘇震清說法很奇怪，他說若駐外大使與會本身太政治性的話，那麼「見國會議員難道沒有政治性嗎？」

政要出訪他國，外館接待任務包含翻譯、紀錄、紀要、提供駐在國的觀點及評析，劉仕傑說這是為了讓立委去見當地政府時能夠有更精準、全面的發言，因此劉仕傑認為即便對方要求低調，但蘇震清也許該在事後把他跟副總統卡拉會晤的情形，向外交部或國安系統做說明，也應該讓駐在前線的同仁知道。