反控蘇嘉全誣告 藍：法院—釐清真相

「蘇嘉全與蘇震清不去要求外交部公布電報原件，反而控告國民黨，企圖以司法模糊焦點！」國民黨文傳會主委王育敏、革實院院長羅智強、副院長游淑慧22日在考紀會主委葉慶元等律師陪同下，赴台北地檢署控告總統府秘書長蘇嘉全及民進黨立委蘇震清誣告，揚言藉由法院認證來釐清電文真實性。

法院認證電文正本

「自由時報已經說電文為真，還要硬說不實，那我們就委託律師來控告你誣告。」羅智強說，在外交部深喉嚨爆料後，他曾跟王、游聊到，要證實這件事情，可能要等到外交部把電文公布，但一如所料，果然外交部出來說不願意證實真偽，說不為了政黨的壓力去證實真偽，其實是在「政黨」的壓力下不敢證實真偽。

羅智強強調，民進黨是何許政府？如果外交部公布電文，民進黨會用什麼方式來清算追殺？所以為何決定扛起壓力要把電文公布？「因為我就是在等蘇嘉全跟蘇震清對我提告，因為我羅智強沒有能力要求外交部交出電文，但是，法院可以！」

高壽濤是紅頂商人

「看蘇震清這幾天的發言，三講四漏氣（台語）。」游淑慧說，蘇震清等於已經承認這封電報是真的，因為他沒有否認這封電報的真假，而是抱怨說這是前任張良任大使的挾怨報復，但如果沒有這封電報的話，他為什麼要去抱怨張良任呢？其實外交部也已經間接承認這封電報是真的，否則就會說這是假新聞、假公文，不是嗎？

游淑慧指出，蘇震清所找的這位中間人，聽說是兩岸三地根紅頂綠的紅頂商人高壽濤，他不但陪台灣的國營企業到印尼考察，也陪福建的貿助會去參加印尼的重大工程會議，他不但染指台灣的國營企業，還跟大陸的國營企業合資開立公司，一家大陸百分百的國營投資集團，可以跟這家公司搭上線，那他在大陸的政商關係該有多好？

「高壽濤在大陸至少5個城市分別有6家公司！」游淑慧爆料，所以張良任大使憂慮這樣的一個人，左手搭著台灣的立法院，右手帶著大陸的國營企業，這樣的人難道跟民進黨的《反滲透法》不相違背嗎？其實台商穿梭兩岸三地本無罪，但民進黨這幾年來不斷在扣台商紅帽子，但現在自己找來拚新南向的，竟然就是這麼一個穿梭兩岸三地的紅頂商人，「請問這跟民進黨的台灣價值是否相符？」

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