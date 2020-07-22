「緊緊緊」+「衝衝衝」 陳其邁周末邀蘇貞昌南下站台

高雄市長補選開打，民進黨候選人陳其邁喊出衝破百萬票的目標值，這個周末更邀請行政院長蘇貞昌南下助陣，他說，與蘇在行政院共事，蘇院長是「衝衝衝」，他是「緊緊緊」，做事態度都非常有效律，成立競選總部時，希望蘇一定要來幫他好好推薦一番。

陳其邁說，本周末蘇來高雄站台，是他提出邀請的，過去一年半時間他在行政院團隊裡工作，跟「蘇院長」幾乎天天在一起。早上8點多晨會，蘇就坐在他旁邊，但後來選舉非常的匆忙，日前全代會蘇站在他旁邊，兩人還沒有說上話的機會。

陳表示，蘇在施政上有非常好的經驗，他有幸能和蘇一起努力一年半的時間。所以由推薦他，最直接也最貼利。他「七早八早」就跟蘇院長預約，競選總部成立那天，也一定要拜託蘇院長好好地幫他推薦一番。

「我跟蘇院長，一個衝衝衝，一個緊緊緊，做事的效率非常快」，陳其邁說，包括防疫、非洲豬瘟、台商回流拚經濟、大A plus高科技廠商回來台灣投資，都對高雄產業轉型、推動優質就業機會非常有幫助。他我希望把「有政府會做事」、「緊緊緊」、「衝衝衝」做事情的態度用在高雄，兩年拚四年，讓高雄更好。