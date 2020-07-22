行動中常會 江啟臣：民進黨能源政策未帶動薪資與產業

國民黨行動中常會今天下午彰化縣黨部舉行，黨主席江啟臣批評民進黨政府的能源政策，彰化推動離岸風電，但仍沒看到預期的大量工作機會，也沒有看到薪資成長與產業鏈的帶動，看到的只有北彰地區持續籠罩中火的污染下，彰化人繼續被迫「用肺發電」。

今天是江啟臣上任黨主席後第一次到彰化開行動中常會，會議開始前以趕時間為由，未接受媒體聯訪，但在會議中江啟臣與彰化縣長王惠美不斷交頭接耳。

江啟臣在主席談會中表示，彰化縣是全台灣6都以外的最大縣市，是第7都的潛力縣市，值得有更好的發展，也應該要有中央政策上更多支持，但因為民進黨一連串的錯誤政策，影響了彰化的發展。

例如民進黨推動2025非核家園，其中離岸風力在民進黨口中像是救命仙丹，但是4年過去沒有進展，彰化是農業大縣，因民進黨推動再生能源，大量太陽能廠商進駐，將矛頭對準農地，讓農地「從種菜變成種電」，影響彰化的農業發展。

此外，中央的政策也直接限制彰化縣的發展，例如鐵道及公共運輸建設政策的延遲、無力改善農業缺工問題、無法滿足產業五缺的需求等等，都直接受到中央政府施政方針的劇烈影響，這些影響都是彰化大縣努力謀求轉型的瓶頸。