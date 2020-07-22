立院通過護照正名案 陳柏惟：未來監督外交部落實

立法院臨時會今天表決通過護照正名公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照的「台灣」、「Taiwan」辨識度研提具體作法；台灣基進黨立委陳柏惟今天說，希望未來朝野立委共同監督外交部，落實公決案，因為這不只是公決案，也是主流民意，「立委的工作是把現行法律改成主流民意所嚮往的方向」。

陳柏惟等15人提出的護照更名公決案，主張政府應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁國名為「台灣TAIWAN」的新版護照；民進黨團提出修正動議，主張調整為行政部門應就如何進一步提升我國護照的「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法，將公決內容從護照應立即更改發行，改為較具彈性的研提護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度。

陳柏惟在今天的表決中，投票支持民進黨團的版本，他下午出面說明，表示雖然台灣基進的提案無法進入表決，但大方向上還是往前進，他期許未來朝野立委共同監督外交部，落實公決案，除了提升台灣意象，還要移除護照上像國民黨黨徽的圖案跟Republic of China，以保障公決案上提到的避免外國人對台灣人國族產生混淆。

陳柏惟說，立委會持續監督行政部門的作為，護照正名案是這會期第一次64票通過的公決案，這不只是個公決案，也是主流民意，立委的工作是把現行法律改成主流民意所嚮往的方向，外交部至少要針對公決案提出一個版本或回覆，屆時立法院再來檢討外交部提出的內容是否符合民意。

陳柏惟說，民進黨提出修正動議，因為他們是執政黨，除了有8百萬支持者，還要考量到5百萬的「中華共和國」支持者，「這是他們相對保留的原因吧？」他說他不會己願他力，會從頭到尾堅持立場，也會尊重民主程序。