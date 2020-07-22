陸籍人士也開放有條件來台就醫 預估一個月少於500人

8月1日起開放外籍人士有條件來台就醫，其中含中國大陸籍人士也可到台灣接受治療，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，以去年一個月約500至700名境外人士來台就醫推估，由於部分國家邊境未開放，預計人數應不會超過該數據，國際醫療來台以三個月為限。

石崇良表示，去年國際醫療人數約38萬多人次，其中需要住院8000人次，換句話說，一個月500至700名外籍人士來台就醫，其中最大宗為人工生殖醫療，東協國家人是最多，占36%。

今年初新冠肺炎疫情爆發，三月中旬暫停國際醫療入境，直到五月下旬疫情趨緩，開始有部分友邦國因為長期與台灣醫療合作，邦交國家國民需來台接受洗腎或移植等治療，開始申請入境，石崇良表示，今年上半年約有20多件專案申請來台就醫，以骨髓移植及活體肝臟移植為多。

入境後應進行14天居家檢疫，並於檢疫期滿時配合採檢措施，檢驗結果為陰性者，始得至醫療機構接受醫療服務；但若有緊急醫療需求者，則可由收治醫療機構安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性，接受醫療處置，14天檢疫期間需比照疑似個案進行照護。

石崇良表示，需在院內隔離者比照疑似個案進行照護，需入住專責病房的一般單人房，國內專責病房共擴充至2000多床，強調由於近期國內新冠肺炎疫情趨緩，仍有1300床、約九成空床數，可供國際醫療使用；為了避免國際醫療的病人入境後檢驗出陽性個案，需自費治療。

指揮中心指揮官陳時中強調醫療無國界，為了療程延續，醫院提出來經過審查，各類人都可以來台，包含陸籍人士。另台灣人要回來就醫沒有限制，隨時可返台，但須執行居家檢疫，期間可申請醫療，可安排到醫院，接受相關檢驗和隔離，經過一定程序就可以照醫療程序走。