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交通部千萬補助擬取消 宜蘭：不公平、變相懲罰

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府表示，1千萬補助預算如遭緩支或取消，將嚴重影響縣府已在執行中的各項夜經濟活動及產業整合行銷，對宜蘭觀光業將造成重大衝擊，盼中央不可重西輕東，並依縣府提報計畫履行承諾。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府表示，1千萬補助預算如遭緩支或取消，將嚴重影響縣府已在執行中的各項夜經濟活動及產業整合行銷，對宜蘭觀光業將造成重大衝擊，盼中央不可重西輕東，並依縣府提報計畫履行承諾。記者羅建旺／攝影

針對交通部長林佳龍部長今天（22日）提及，因應國旅大爆發，交通部將暫緩宜花東、外島等地區1千萬元行銷補助，並優先加強台灣西岸的觀光行銷一事，宜蘭縣政府表示，該筆預算如遭緩支或取消，將嚴重影響縣府已在執行中的各項夜經濟活動及產業整合行銷，對宜蘭觀光業將造成重大衝擊，盼中央不可重西輕東，並依縣府提報計畫履行承諾。

縣政府工商旅遊處表示，林部長所提補助各縣市1千萬元活動及行銷預算，宜蘭縣已規畫做為推動夜經濟以及結合在地觀光產業進行整體行銷的資源，對振興宜蘭後疫情時代的觀光發展至為關鍵，在交通部事先承諾的前提下，縣府相關計畫已報到交通部觀光局，各項籌備工作也在進行中，縣府更配合中央，加碼4項振興活動。

工旅處表示，如果該筆預算遭緩支或取消，不僅振興觀光的效益將大打折扣，相關各產業也受到嚴重衝擊，對於在疫情後努力辦理夜經濟活動及整合觀光行銷的宜蘭不只不公平，更是變相的懲罰，盼中央履行承諾，共推觀光。

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