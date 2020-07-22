民進黨新任常執委、中評委宣誓 蔡英文勉勵老幹新枝

民進黨日前全代會選出新任中執委、中常委及中評委，今天中執會舉行第19屆中執委、中常委、中評委宣誓就職典禮。民進黨主席蔡英文致詞時表示，黨內有老幹也有新枝，民進黨已進入以青壯世代為主導的政黨，她也希望這是大家共同的使命。

蔡英文說，今天中執委、中常委就任民進黨最重要決策機制的成員，多數都很年輕，表示民進黨已進入以青壯世代為主導的政黨，希望這是大家共同的使命，黨內有老幹，也有新枝，新枝不是完全沒有經驗，而是經驗很多、年紀較輕、體力更好，讓民進黨在後續執政、問政或地方治理上，都能有更好的表現，也讓人民可以更信賴民進黨。她再次歡迎大家參加中執會、中常會，也期待大家在中執會、中常會能有好的表現。

此外，民進黨發言人顏若芳表示，今天中執會也通過聘任中央黨部性騷擾申訴處理委員會委員，名單包括翁林瑋、詹晉鑒、劉嵐、傅馨儀、林綠紅、黃怡翎、林忻棣、趙秀琳、廖蕙芳、黃淑玲、廖美蓮。