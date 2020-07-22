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視訊雙城論壇 王世堅酸柯文哲成「我愛紅娘主持人」
台北、上海雙城論壇今天在晶華酒店登場。因疫情影響，今年首度採視訊方式舉辦，柯文哲在開幕致詞時表示，「兩岸交流比斷流好」、「合作比對抗好」、「一家親比一家仇好」。對此，台北市議員王世堅認為，柯文哲以視訊方式舉辦雙城論壇，「已經到了沒開會死的地步」， 堂堂首都市長，竟成「我愛紅娘」的主持人。
雙城論壇先前被駡、被抗議，也要開，現在用視訊，就像浮光掠影，柯文哲也要開，可見柯文哲對中共是「真愛」。王世堅指出，柯文哲提兩岸一家親，先前說主張兩岸一家親、開雙城論壇，是為了幫兩岸搭起友誼的橋梁，王世堅說，堂堂首都市長，竟成我愛紅娘的主持人，這是荒唐。
王世堅表示，去年6月12日，中共國台辦就已經讚賞柯文哲，所以柯是被中共官方公開認證的代言人，談兩岸一家親 是必然，既然柯文哲是台灣第一位被中共認證、讚賞的最佳代言人，他就公開送柯文哲四字「中共金孫」。
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